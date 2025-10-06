Suscribirse

Tecnología

Estados Unidos ha diseñado un dron kamikaze con la potencia de un misil antiblindaje: clave en preparación militar

La tecnología militar estadounidense avanza hacia armas más pequeñas, inteligentes y precisas, como su nuevo dron kamikaze.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 2:53 a. m.
Más que un arma, el nuevo dron kamikaze de Estados Unidos representa el rumbo que sigue la defensa del futuro.
El Switchblade 600 marca el salto de Estados Unidos hacia una guerra cada vez más autónoma y controlada a distancia. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de @AeroVironment y X @aerovironment - Julian Winston, 1st Cavalry Division, U.S. Army

Las guerras actuales se libran de una manera muy distinta: la presencia humana en el frente es cada vez menor, mientras la tecnología gana protagonismo en el campo de batalla. El conflicto en Ucrania lo demuestra con claridad: los drones dejaron de ser simples herramientas de vigilancia para convertirse en armas capaces de cambiar el rumbo de una ofensiva.

En ese contexto, Estados Unidos ha puesto a prueba una de sus creaciones más avanzadas, el Switchblade 600, un dron kamikaze que combina la precisión de un misil antiblindaje con la maniobrabilidad de un vehículo no tripulado.

El nuevo rostro del combate moderno

En Fort Cavazos, Texas, la Primera División de Caballería del Ejército estadounidense realizó las primeras pruebas de este sistema aéreo que puede ser operado por unidades de infantería ligera.

Se trata de un dispositivo compacto de 1,5 metros de longitud y 34 kilos de peso, que puede lanzarse desde un tubo y controlarse a distancia. Su diseño busca ofrecer movilidad y poder destructivo sin requerir grandes recursos.

El Switchblade 600 puede atacar con precisión objetiva en un rango estimado entre 5 y 15 kilómetros, con una autonomía de vuelo cercana a los 45 minutos.

Según reportó el portal Gizmodo, el capitán Jeffrey Weller lo definió de manera simple: “Es un misil con control remoto que vuela como un dron hasta llegar al objetivo”.

Su potencia radica en la ojiva Javelin multipropósito, capaz de perforar blindajes pesados y neutralizar vehículos de combate.

Switchblade 600 Loitering Munition

Por su parte, la empresa Avinc, encargada del desarrollo del sistema, aseguró que “ofrece al combatiente un despliegue rápido y sencillo mediante lanzamiento desde un tubo, así como la capacidad de volar, rastrear y atacar objetivos fuera de la línea de visión y vehículos blindados con efectos letales de precisión sin necesidad de recursos externos de ISR o fuego”.

Contexto: Video impactante: un misil Hellfire impactó a un ovni y no pudo derribarlo, militares no logran explicarlo

Un arma que puede decidir cuándo atacar

Uno de los aspectos más llamativos del Switchblade 600 es su capacidad para abortar una misión en pleno vuelo y luego reenganchar el ataque, algo que muy pocos sistemas de su tipo permiten, esto permite al operador la posibilidad de decidir cuándo y cómo ejecutar la ofensiva o incluso cambiar de objetivo si la situación lo requiere.

Para el Ejército de Estados Unidos, el Switchblade 600 representa un avance estratégico que amplía la capacidad de acción de sus brigadas y redefine la forma de enfrentar amenazas sin exponer directamente a los soldados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Especialistas de la Clínica San Rafael no aceptan nuevos modelos de contratación por crisis financiera: esto dijo la entidad

2. Resultado del Equidad vs. Once Caldas dejó este cambio en la tabla de posiciones de Liga BetPlay

3. A esta hora, juegan los Yankees de Aaron Judge: continúan las series divisionales de la MLB

4. Este es el pasado del albanés, con pasaporte ecuatoriano, asesinado por un sicario en El Poblado, en Medellín

5. Cancillería hizo claro llamado sobre las manifestaciones a favor de Palestina convocadas para este martes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDrondron estadounidenseDrone de guerraMisilmilitararmamentoEjército de Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.