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Revelan informe de la DEA sobre vínculos entre Nicolás Maduro e Irán: hablan hasta de las disidencias de las Farc

Este documento puede ser clave en medio del proceso que se adelanta en Estados Unidos en contra del dictador venezolano.

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Redacción Mundo
23 de marzo de 2026, 8:58 a. m.
Nicolás Maduro, bandera de Irán y disidencias de las Farc
Nicolás Maduro, bandera de Irán y disidencias de las Farc Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images / Foto 3: API

Mientras que Nicolás Maduro sigue en una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, se van conociendo nuevas pruebas que la justicia de ese país tiene en su contra.

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En las últimas horas, Infobae reveló un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que dejaría en evidencia los vínculos del líder del régimen venezolano con Irán.

"La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong“, dice uno de los apartes del documento.

Asimismo, indica que esta red permite “canalizar” recursos significativos a empresas iraníes de diferentes sectores y que, además, la alianza se extiende hasta los dominios nuclear y militar.

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Nuevo giro en el juicio de Nicolás Maduro: el exmandatario y su esposa probarían que no tienen cómo pagar su defensa

El estafador usaba su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro como mecanismo para evitar ser denunciado.
Nicolás Maduro. Foto: AFP

Incluso, precisa que desde Irán se transfieren drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela. “Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas“, señala.

Todo esto ha ayudado, según la DEA, al lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, emisión fraudulenta de pasaportes y otras acciones delictivas.

En uno de los apartes, de hecho, se mencionan a las disidencias de las Farc y a los carteles mexicanos, grupos que también estarían involucrados en esta asociación, lo que ha formado un “ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.

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La autoridades norteamericanas hablan de diez áreas clave de cooperación que habría entre Caracas y Teherán:

  • Transferencia de tecnología militar
  • Suministro de uranio y apoyo al programa nuclear
  • Evasión de sanciones a través de mecanismos financieros
  • Apoyo a organizaciones terroristas
  • Cooperación energética y petroquímica
  • Proyectos industriales de fachada
  • Triangulación de tecnología nuclear con Argentina
  • Infraestructura de transporte y logística
  • Alineación diplomática y política
  • Involucramiento del IRGC y apoyo interno
Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Foto: Tomado de internet

"Las pruebas aportadas por la DEA contra Maduro son sólidas, y su defensa busca una salida imposible para evitar que el exdictador de Venezuela sea condenado de por vida“, señala el portal mencionado.

Esta información se suma a otra que tiene la inteligencia estadounidense y con la que buscarán dejar para siempre en prisión al líder del régimen venezolano y a su esposa, Cilia Flores.

El próximo jueves, 26 de marzo, está citada una audiencia en la que se escuchará a la defensa de Nicolás Maduro, un día por el que hay mucho hermetismo por lo que pueda pasar con quien fuera presidente de Venezuela.