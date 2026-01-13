Medellín

“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

El alcalde de la ciudad manifestó que el encuentro se habría dado cuando el alcalde era Daniel Quintero.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 1:40 a. m.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Tras el destape de cartas de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro Moros, saltó a la palestra el nombre de su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, a quien algunos llaman Nicolasito o el Príncipe.

Según el indicment contra Maduro padre, “alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Farc. Durante la reunión, discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también discutió la posibilidad de pagar a las Farc con armas en relación con los cargamentos de cocaína”.

Nicolás Maduro Guerra, Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Guerra y su padre Nicolás Maduro. Foto: Cuenta de Instagram @maduroguerra, AFP y Getty Images

El sitio donde se llevó a cabo la reunión y los detalles de la misma son objetivo del FBI, la agencia antidrogas de Estados Unidos, que cuenta en Medellín con un aliado: el alcalde Federico Gutiérrez.

Precisamente, en una rueda de prensa este martes, 13 de enero, el mandatario local dijo que pondrá a disposición del FBI lo que requiera esa agencia para desenmarañar los secretos y partícipes de esa reunión.

