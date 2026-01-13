“Todo lo que se necesite”: Fico Gutiérrez ofrece ayuda al FBI para desenmarañar reunión del hijo de Nicolás Maduro con disidencias en Medellín

Tras el destape de cartas de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro Moros, saltó a la palestra el nombre de su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, a quien algunos llaman Nicolasito o el Príncipe.

Según el indicment contra Maduro padre, “alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con dos representantes de las Farc. Durante la reunión, discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también discutió la posibilidad de pagar a las Farc con armas en relación con los cargamentos de cocaína”.

Nicolás Maduro Guerra y su padre Nicolás Maduro. Foto: Cuenta de Instagram @maduroguerra, AFP y Getty Images

El sitio donde se llevó a cabo la reunión y los detalles de la misma son objetivo del FBI, la agencia antidrogas de Estados Unidos, que cuenta en Medellín con un aliado: el alcalde Federico Gutiérrez.

Precisamente, en una rueda de prensa este martes, 13 de enero, el mandatario local dijo que pondrá a disposición del FBI lo que requiera esa agencia para desenmarañar los secretos y partícipes de esa reunión.

“Esa reunión se habría dado en el 2020, justamente cuando estaba otro gobierno en la ciudad de Medellín; son ellos quienes tienen que dar explicaciones”, dijo el alcalde, en referencia al periodo de Daniel Quintero, exalcalde que está contra las cuerdas con la justicia, imputado por presuntos hechos de corrupción.

“Y sí nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad, donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas con personas de las Farc. Lo que hay que indagar es si también se reunieron con jefes de estructuras que tienen presencia dentro de Medellín y el área metropolitana”, agregó Fico.

Además, señaló que “todo lo que necesita para aclararlo y todo lo que necesite el FBI y, por supuesto, el Gobierno americano y la justicia colombiana, estamos listos para que se consigan todas las informaciones, si es que en algo depende de lo que pueda brindar la alcaldía a través de cámaras, de lo que se necesita en su momento”.

También recordó que tiene buena relación con esa agencia. “Con el FBI tenemos una buena relación, con el Gobierno americano tenemos una buena relación, y vamos seguramente a seguir trabajando no solo en este tema, sino en muchos otros”.