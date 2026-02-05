Mundo

Asamblea Nacional de Venezuela está a un paso de aprobar la Ley de Amnistía. ¿Qué hace falta para la liberación de los presos políticos?

El presidente del Parlamento venezolano sorprendió con su discurso en pleno debate sobre los presos políticos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

5 de febrero de 2026, 8:48 p. m.
Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía.
Jorge Rodríguez sostiene en sus manos el proyecto de Ley de Amnistía. Foto: AFP

El Parlamento venezolano aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, solicitada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que abarca a los acusados por “traición a la patria, terrorismo e instigación al odio” en 27 años de chavismo.

“En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”, dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, antes de nombrar una comisión encargada del proceso de consultas de cara a la segunda discusión y aprobación de la ley, que aún no tiene una fecha definida.

Parlamento de Venezuela - Ley de Amnistía
Ley de Amnistía en el Parlamento de Venezuela. Foto: AFP

El proyecto, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, abarcará los casos ocurridos desde 1999 (en la llegada de Hugo Chávez al poder) hasta 2026, incluyendo detenidos por las protestas de 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y las de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron arrestadas en solo 48 horas.

El texto contempla el retorno seguro de exiliados, el levantamiento de órdenes de captura, de alertas de Interpol, y anula inhabilitaciones políticas; incluye también a los capturados por el delito de fuga y para aquellos que pidieron asilo o refugio por razones políticas.

Se verían cobijados los civiles juzgados por tribunales militares y a jueces o fiscales señalados por “infracciones” en el ejercicio de sus funciones. Eso sí, no incluye reparaciones para las víctimas de abusos del Estado.

Funcionario de EE. UU. detalló cuándo habrá elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

En su discurso, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habló sobre el perdón y su pensamiento respecto a los detenidos.

El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, citó al fallecido Hugo Chávez, señalando que “el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después de que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó”.

“Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón”, recalcó. Señaló también que su motivación para buscar la liberación de los presos políticos es debido a que “a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.

Rodríguez evocó una situación personal que tuvo con el fallecido líder del régimen: “A mí Chávez una vez me ofreció ser ministro del Interior, y me dijo, mejor no, porque vas a soltar a todos los presos comunes”.

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026.
Familiares de presos políticos se han reunido múltiples veces para clamar por su liberación. Foto: AP

Por su parte, el hijo del dictador preso, Nicolás Maduro, fue contundente al afirmar que las diferencias entre el régimen y la oposición van a continuar; sin embargo, señaló que “lo que no podemos hacer que siga es el odio, lo que no podemos hacer que siga es la violencia, lo que no podemos hacer que siga es la descalificación y el desconocimiento de la otra persona”.

“Los respetamos, los reconocemos, los invitamos y son necesarios, hermanos y hermanas, son necesarios para la construcción de un país en paz”, mencionó sobre sus opuestos políticos.

Y apeló también a la figura de Hugo Chávez, quien, según sus palabras, “vino por la profunda brecha de desigualdad que se instauró en este país durante no solo 40 años, sino más de 100 años desde la traición a Bolívar”.

