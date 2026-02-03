Estados Unidos

Funcionario de EE. UU. detalló cuándo habrá elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Cercano a los planes de Trump, el funcionario reveló la fecha en la que Estados Unidos conduciría a la administración venezolana a elegir un nuevo gobierno.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 11:44 p. m.
Luego de la captura del dictador, se esperan elecciones presidenciales en Venezuela.
Luego de la captura del dictador, se esperan elecciones presidenciales en Venezuela.

Luego de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, el pasado 3 de enero, el Gobierno de Donald Trump ha establecido que se contemplarán elecciones presidenciales en el país caribeño para hacer un paso a la democracia luego de más de 20 años bajo una dictadura chavista, sin embargo, no ha sido claro hasta el momento cuándo se llevarán a cabo ni bajo qué condiciones.

El presidente Trump ha dicho, en un par de oportunidades, que aquellas elecciones tomarán tiempo, debido a que Venezuela primero debe estar preparada. Hasta ahora, Estados Unidos ha tomado el control total del mercado petrolero, además estableció unas condiciones al nuevo gobierno venezolano, liderado ahora por Delcy Rodríguez, como la liberación de los presos políticos y la futura entrega de la administración.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: U.S. Secretary of Energy Chris Wright speaks to members of the press on the White House grounds on February 26, 2025 in Washington, DC. Wright was doing a TV interview prior to speaking to reporters. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

Un mes después de la captura de Maduro, The Wall Street Journal reveló que un funcionarios del Gobierno cercano al tema aseguró que las elecciones en Venezuela están previstas para dentro de 18 a 24 meses, según lo que ha establecido Trump en su ruta de acción. Según el reportaje, el secretario de Energía, Chris Wright, fue quien anunció la intención de su Gobierno en medio de una reunión con ejecutivos de su país.

El medio estadounidense detalló que Wright dio aquel plazo para tranquilizar a los empresario, que tienen fuertes dudas sobre la administración de Rodríguez, por ser parte del régimen, además por su cercanía con China, Rusia, Cuba e Irán.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Algunos expertos han advertido, incluso congresistas de Estados Unidos, que la presidenta interina está aplazando el cambio a la democracia, esperando que se lleven a cabo las elecciones legislativas en el país norteamericano, en las que puede haber un debilitamiento para los republicanos, lo que obstaculizaría las intenciones de Trump sobre Venezuela.

Ante las dudas que genera en la escena internacional, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó, ante el Senado la semana pasada, el acercamiento de su Gobierno con la nueva administración de Venezuela. “Simplemente estamos reconociendo la realidad, y es que tenemos que trabajar con la gente que está a cargo del gobierno”, sostuvo entonces el alto funcionario.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en Caracas el 3 de enero del 2026.
Las elecciones del Congreso en Estados Unidos serán los primeros días de noviembre de este año. En ese cambio de legisladores, el partido republicano puede reducirse, lo que representaría que la intervención militar en Venezuela se convierta una carga política para Trump. Según las afirmaciones de Rubio, la presidenta interina está dispuesta a cooperar en los planes del mandatario estadounidense, en especial en cuanto a la apertura del mercado petrolero para empresas de Norteamérica.

