María Corina Machado reacciona frente a las multitudinarias manifestaciones en Caracas: “Hace un mes esto era impensable”

Los ciudadanos salieron a pedir por la libertad de los presos políticos tras la amnistía decretada por Delcy Rodríguez.

3 de febrero de 2026, 6:07 p. m.
María corina Machado se mostró orgullosa por las más recientes manifestaciones en Caracas Foto: AP

Este martes las calles de Caracas se llenaron de manifestantes que pidieron, de forma unánime, la liberación de todos los presos políticos que siguen en las cárceles del país, a la expectativa de lo que será el proceso de libertad después de que Delcy Rodríguez anunciara la amnistía de los detenidos por razones políticas.

Este martes, la líder opositora, María Corina Machado, mostró con orgullo dos videos de lo que fue la multitudinaria movilización en la capital venezolana, afirmando que su país decidió “ser libre”.

“Hace 30 días esto era impensable...”, señaló, haciendo referencia a la intervención de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026, la cual culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

El pueblo venezolano ha buscado la liberación de los presos políticos detenidos por el régimen. Esta misión se vio ampliamente favorecida por la presión que la administración Trump ha realizado desde principios de este año a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Estados Unidos oficializa las formas en las que trabajará para recuperar la estabilidad del pueblo venezolano

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Diosdado Cabello limita la Ley de amnistía en Venezuela y asegura que no es “página para pasar y olvidar todo”

En relación con las marchas que se vivieron en la capital, múltiples cuentas en la red social X han compartido imágenes y videos de lo que ha sido esta jornada.

Por ejemplo, la vicepresidenta del comité de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rosa Cucunuba, manifestó en la plaza principal del claustro, de forma vehemente: “Basta de dolor y de sufrimiento”.

Complementó expresando su deseo de ver a “todos de vuelta: a los presos políticos, exiliados, y queremos de regreso a Venezuela, un país libre y democrático, donde podemos vivir en dignidad”.

Las palabras de Cucunuba van en la misma vía de las del presidente del comité de estudiantes de la UCV, Miguelangel Suárez, quien hace una semana encaró a la presidenta encargada, para exigir la liberación de las personas privadas de su libertad por asuntos políticos.

En concordancia, el movimiento estudiantil de la UCV convocó a toda la sociedad venezolana a una gran marcha el 12 de febrero en favor de una transición democrática.

Por su parte, el exdiputado Juan Requesens, quien estuvo privado de libertad por razones políticas, acompañó a familiares de presos políticos y estudiantes en la concentración en la Plaza del Rectorado de la UCV.

Estas movilizaciones son las segundas de manera consecutiva esta semana, ya que el lunes, centenares de trabajadores estatales, afines o no afines al régimen levantaron su voz y exigieron salarios dignos.

“¡Luchamos por salario, democracia y libertad!”, coreaban docentes y personal de la UCV en la concentración en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, donde se introdujo una demanda contra el Estado por omisión constitucional por la falta de ajustes salariales desde 2022.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Gregorio Alfonzo, presidente de la asociación de profesores de la universidad, pidió invertir en la gente: “Hay que reivindicar de una vez por todas el salario”, dijo. “Si la renta petrolera va a aumentar, tiene que invertirse en todos los trabajadores”.

Esto es un asesinato diario a la población venezolana sin distinción de clase ni de condición, llámese obrero, llámese arquitecto”, afirmó por su parte Saraí García, funcionaria de esa universidad.

