La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos “decisivos” hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En el recinto, durante el evento legislativo, hubo un momento incómodo en el que el diputado David Uzcátegui emitió un discurso frente a la plenaria; sin embargo, no todos lo aplaudieron.

“Amnistía significa sin memoria de agravio, para tener memoria del propósito en común”, señaló el diputado Uzcátegui durante su intervención, a la que no todos respondieron con el aplauso.

Jorge Rodríguez regaña a los diputados chavistas por no aplaudir el discurso de David Uzcátegui. pic.twitter.com/k9xmJxz4mA — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 5, 2026

Al terminar el discurso, Rodríguez, quien preside la asamblea, remarcó que, si bien hay “libertad” en los debates del recinto, hizo una sorpresiva propuesta.

“Por supuesto, hay libertad absoluta de debate en esta asamblea nacional, pero propongo, en aras del espíritu de la ley, que las diputadas y los diputados hagan un poquito de cardio aplaudiendo a los diputados que tomen la palabra”, dijo el presidente de la Asamblea.

En ese momento, las cámaras enfocaron a los asistentes de la plenaria y decidieron aplaudir esta vez al discurso de Uzcátegui que recién había terminado.

“Los invito a que sean valientes, diputadas y diputados, seamos valientes, seamos justos, seamos cristianos de verdad, aunque no profesemos una religión… Tomemos la palabra de Cristo para abrazarnos en el perdón”, dijo Rodríguez.

“No me gustan los presos políticos”dijo Jorge Rodríguez y sin duda, es la frase del día! Si no le gustan, por qué solo lo dijo hasta hoy? …Vea mi comentario de #LaTarde en este video🎥 … .@NTN24 pic.twitter.com/rYE2KLD0i0 — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) February 6, 2026

“Nosotros los chavistas debemos mirar a nuestro ejemplo, mirar a nuestra guía, que es Hugo Chávez, que el día 14 de abril, después de haber sido secuestrado e intentaron asesinarlo, levantó una cruz y pidió perdón. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo el hermano de la presidenta encargada y aseveró: “A mí no me gustan los presos políticos”.

“El proyecto de ley afortunadamente no es un listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026”, ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP) Foto: Anadolu via AFP

Rodríguez ha anunciado la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que estará presidida por el diputado Jorge Arreaza.

El texto excluye los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

Con información de Europa Press