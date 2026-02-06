MUNDO

Jorge Rodríguez regañó a diputados chavistas por no aplaudir tras discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela

El hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, también aseguró que no le gustan los presos políticos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, vota durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026. Foto: AFP

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos “decisivos” hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

En el recinto, durante el evento legislativo, hubo un momento incómodo en el que el diputado David Uzcátegui emitió un discurso frente a la plenaria; sin embargo, no todos lo aplaudieron.

“Amnistía significa sin memoria de agravio, para tener memoria del propósito en común”, señaló el diputado Uzcátegui durante su intervención, a la que no todos respondieron con el aplauso.

Al terminar el discurso, Rodríguez, quien preside la asamblea, remarcó que, si bien hay “libertad” en los debates del recinto, hizo una sorpresiva propuesta.

Mundo

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

Estados Unidos

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Estados Unidos

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Mundo

Condenan en España a un pastor por quedarse con una millonaria suma de dinero que había donado Jackson Martínez a una iglesia

Mundo

Irán se mantendrá firme para negociar con Estados Unidos sobre asuntos nucleares si se cumple esta condición

Estados Unidos

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Mundo

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

Estados Unidos

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

Mundo

Asamblea Nacional de Venezuela está a un paso de aprobar la Ley de Amnistía. ¿Qué hace falta para la liberación de los presos políticos?

Mundo

Régimen de Venezuela anuncia revolcón electoral que podría cambiar el mapa político del país, tras presión de EE. UU.

“Por supuesto, hay libertad absoluta de debate en esta asamblea nacional, pero propongo, en aras del espíritu de la ley, que las diputadas y los diputados hagan un poquito de cardio aplaudiendo a los diputados que tomen la palabra”, dijo el presidente de la Asamblea.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

En ese momento, las cámaras enfocaron a los asistentes de la plenaria y decidieron aplaudir esta vez al discurso de Uzcátegui que recién había terminado.

“Los invito a que sean valientes, diputadas y diputados, seamos valientes, seamos justos, seamos cristianos de verdad, aunque no profesemos una religión… Tomemos la palabra de Cristo para abrazarnos en el perdón”, dijo Rodríguez.

“Nosotros los chavistas debemos mirar a nuestro ejemplo, mirar a nuestra guía, que es Hugo Chávez, que el día 14 de abril, después de haber sido secuestrado e intentaron asesinarlo, levantó una cruz y pidió perdón. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo el hermano de la presidenta encargada y aseveró: “A mí no me gustan los presos políticos”.

Y es que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos “decisivos” hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

“El proyecto de ley afortunadamente no es un listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026”, ha indicado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tras la votación.

Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP)
Diputados del PSUV conversan con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la aprobación de la Ley de Amnistía General en primera lectura por la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2026. Julio Urribarri / Anadolu (Foto de Julio Urribarri / Anadolu vía AFP) Foto: Anadolu via AFP

Rodríguez ha anunciado la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que estará presidida por el diputado Jorge Arreaza.

El texto excluye los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

Con información de Europa Press*

Más de Mundo

Líder de izquierda en España llama "nazi" a Elon Musk

¿Viene censura definitiva a X en España? Líder de izquierda arremete contra Elon Musk: “Es un nazi peligroso”

x

Guitarras de famosas leyendas musicales serán subastadas en los Estados Unidos: “la mejor colección de guitarras del mundo”

Florida debate limitar velocidad y exigir licencias para bicicletas eléctricas

Propuesta de ley en Florida para regular la velocidad de las bicicletas eléctricas: ¿qué busca y por qué importa?

Jackson Martínez fue mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014

Condenan en España a un pastor por quedarse con una millonaria suma de dinero que había donado Jackson Martínez a una iglesia

Estados Unidos adelanta maniobras para evitar la amenaza iraní.

Irán se mantendrá firme para negociar con Estados Unidos sobre asuntos nucleares si se cumple esta condición

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan arrestos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos, en medio de un fuerte incremento de deportaciones, según un nuevo informe académico.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

La UE señala a TikTok por prácticas “adictivas” y amenaza con sanciones

Creativo

Proyecto de ley busca que los ciudadanos de EE. UU. puedan proteger a sus parejas indocumentadas del ICE

Los Ángeles sería una de las ciudades más afectadas por este mega terremoto.

Planes imperdibles para hacer en Los Ángeles este fin de semana: una agenda para disfrutar

.

¿Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano? El cruce de versiones entre el senador estadounidense y el presidente Petro

Noticias Destacadas