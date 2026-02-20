Mundo

Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

El líder de la oposición hizo un fuerte llamado para que todos los presos políticos sean liberados de manera inmediata.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 6:59 a. m.
Juan Pablo Guanipa tras su liberación.
Juan Pablo Guanipa tras su liberación. Foto: X: @JuanPGuanipa

El opositor Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras estar más de 10 meses en la clandestinidad por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. El político aseguró que su encarcelamiento fue “injusto” durante todo este tiempo.

La liberación se da tras la Ley de Amnistía que hay hoy en día en Venezuela y la presión que el gobierno de Donald Trump ha hecho contra el Ejecutivo de Delcy Rodríguez para que libere a los opositores.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano.
Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano. Foto: NurPhoto via Getty Images

A través de su cuenta de X, Guanipa aprovechó la oportunidad para hablar por primera vez desde que quedó libre completamente y dejó en claro que, así como ocurrió con él, todos las personas que están encarceladas injustamente tienen que poder salir a las calles.

“Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz“, señaló.

Mundo

Javier Milei está a punto de aprobar su reforma laboral que extiende a 12 horas la jornada y reduce las indemnizaciones por despido

Mundo

Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos: oposición denuncia que aún hay cientos de detenidos y liberaciones insuficientes

Mundo

Trump asegura que 50 millones de barriles de crudo venezolano van rumbo a Houston: “Les estamos ayudando mucho con su petróleo”

Empresas

Warner Bros reabre negociaciones de adquisición con Paramount tras recibir una exención de Netflix

Estados Unidos

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

Turismo

Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Mundo

Donald Trump rompe el silencio tras la detención del expríncipe Andrés, hijo de Isabel II, implicado en el caso Epstein

Política

Gustavo Petro alista las primeras extradiciones a Venezuela de capos en el gobierno de Delcy Rodríguez: estos son los detalles

Mundo

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

Mundo

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, salió nuevamente de prisión. Régimen le impuso casa por cárcel

Asimismo, le agradeció a los venezolanos que a lo largo de estos meses han peleado para que haya justicia en ese país. Además, expresó gratitud con Estados Unidos y la comunidad internacional que acompañó este proceso.

Por otra parte, dejó en claro que, desde su punto de vista, lo que se aprobó no fue ninguna Ley de Amnistía, sino que se trata de un documento “chucuto” con el que se busca “chantajear” a los venezolanos.

Además, sostuvo que esto está excluyendo a varias personas que están en prisión de manera injusta. "Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante“, dijo.

“Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio. La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso“, agregó.

Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos: oposición denuncia que aún hay cientos de detenidos y liberaciones insuficientes

En ese sentido, afirmó que estos casos en verdad son secuestros con los que la dictadura había buscado impedir la lucha para que volviera la democracia.

Por lo mismo, reiteró que nadie del régimen va a ganar la batalla e insistió en que una reconciliación no se va a lograr bajo coerción. De hecho, indicó que los centros de tortura todavía están funcionando, los venezolanos siguen en el exilio y muchas de las leyes se están usando para reprimir al pueblo.

“Todo eso tiene que terminar ya. Corresponde organizarnos y trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre, de la mano de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia“, escribió.

“Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia“, concluyó.

Más de Mundo

x

Javier Milei está a punto de aprobar su reforma laboral que extiende a 12 horas la jornada y reduce las indemnizaciones por despido

Un familiar de un preso político se sienta en una silla durante una huelga de hambre frente a la cárcel de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, el 16 de febrero de 2026.

Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos: oposición denuncia que aún hay cientos de detenidos y liberaciones insuficientes

Donald Trump Petroleo dólares

Trump asegura que 50 millones de barriles de crudo venezolano van rumbo a Houston: “Les estamos ayudando mucho con su petróleo”

La torre de agua de Warner Bros en los estudios Warner Bros.

Warner Bros reabre negociaciones de adquisición con Paramount tras recibir una exención de Netflix

Nuevos datos muestran que la mayoría de las detenciones terminan en procesos de deportación.

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

l

Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Donald Trump y el príncipe Andrés.

Donald Trump rompe el silencio tras la detención del expríncipe Andrés, hijo de Isabel II, implicado en el caso Epstein

Mini Globe Brazil, Chile and Argentina.

El único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Los representantes de la Iglesia pueden ganar más o menos dependiente del cargo que tienen.

Importante decisión de la diócesis de Nueva Jersey sobre casos de abusos sexuales: “Fue un pecado grave”

Noticias Destacadas