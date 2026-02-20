Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

El opositor Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras estar más de 10 meses en la clandestinidad por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. El político aseguró que su encarcelamiento fue “injusto” durante todo este tiempo.

La liberación se da tras la Ley de Amnistía que hay hoy en día en Venezuela y la presión que el gobierno de Donald Trump ha hecho contra el Ejecutivo de Delcy Rodríguez para que libere a los opositores.

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano. Foto: NurPhoto via Getty Images

A través de su cuenta de X, Guanipa aprovechó la oportunidad para hablar por primera vez desde que quedó libre completamente y dejó en claro que, así como ocurrió con él, todos las personas que están encarceladas injustamente tienen que poder salir a las calles.

“Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz“, señaló.

Asimismo, le agradeció a los venezolanos que a lo largo de estos meses han peleado para que haya justicia en ese país. Además, expresó gratitud con Estados Unidos y la comunidad internacional que acompañó este proceso.

Por otra parte, dejó en claro que, desde su punto de vista, lo que se aprobó no fue ninguna Ley de Amnistía, sino que se trata de un documento “chucuto” con el que se busca “chantajear” a los venezolanos.

Además, sostuvo que esto está excluyendo a varias personas que están en prisión de manera injusta. "Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante“, dijo.

“Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio. La liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso“, agregó.

Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos: oposición denuncia que aún hay cientos de detenidos y liberaciones insuficientes

En ese sentido, afirmó que estos casos en verdad son secuestros con los que la dictadura había buscado impedir la lucha para que volviera la democracia.

Por lo mismo, reiteró que nadie del régimen va a ganar la batalla e insistió en que una reconciliación no se va a lograr bajo coerción. De hecho, indicó que los centros de tortura todavía están funcionando, los venezolanos siguen en el exilio y muchas de las leyes se están usando para reprimir al pueblo.

“Todo eso tiene que terminar ya. Corresponde organizarnos y trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre, de la mano de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia“, escribió.

“Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia“, concluyó.