Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, salió nuevamente de prisión. Régimen le impuso casa por cárcel

A través de su cuenta en la X social, la familia del dirigente opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, reveló que el régimen venezolano lo sacó nuevamente de la cárcel y le impuso la medida de prisión domiciliaria. El anunció se hizo por la misma cuenta del aliado político de María Corina Machado, donde se dieron detalles al respecto.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Aprovecho para agradecer, en nombre de mi familia, al Gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, dice el comunicado.

El comunicado cierra denunciando de igual manera al régimen de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que han defendido las medidas tomadas contra Guanipa en la noche del domingo. “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, dice.

Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, estuvo en prisión casi nueve meses, acusado de conspiración. Su excarcelación el domingo se sumó a la de otros dirigentes cercanos a Machado, en momentos que se espera que el Parlamento apruebe una amnistía general impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP

La fiscalía explicó de madrugada que el opositor violó su libertad condicional y pidió su arresto domiciliario. Pero la oposición y su familia denuncian “desaparición forzada” a manos de hombres fuertemente armados.

“Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano”, dijo Machado a periodistas en Washington, y aseguró que lo ocurrido no afecta sus planes del volver al país.

Continúan las liberaciones: Freddy Superlano, opositor venezolano, fue excarcelado después de 18 meses de detención

Guanipa dedicó sus pocas horas en libertad a la política: visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y pidió nuevas elecciones.

Apenas salió del calabozo el domingo, Guanipa fue en una caravana motorizada hasta la cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia que oenegés denuncian como un centro de torturas y que Rodríguez ordenó cerrar.

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP

Gritó consignas, abrazó a familiares de presos políticos, tomó el micrófono y dio un discurso: una escena poco común hasta hace poco cuando el miedo se imponía entre la oposición tras masivos arrestos y represión.

La fiscalía argumentó que violó las medidas cautelares acordadas para su excarcelación. “Sale declarando y amenazando”, dijo a la AFP el fiscal general Tarek William Saab. “Violó esas medidas cautelares donde no podía declarar”, sentenció.

Edmundo González reacciona a excarcelación de Juan Pablo Guanipa y envía sorpresivo mensaje al régimen venezolano

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, criticó por su parte la “estupidez de algunos políticos” sin hacer referencia directa a Guanipa. “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar (alterar) el país, violando las propias condiciones”.

La familia de Guanipa, sin embargo, aseguró que su boleta de excarcelación solo incluye una presentación periódica a tribunales y prohibición de salida del país. “Hablar, declarar y expresarse no es un delito”, dijo su hijo Ramón Guanipa.

*Con información de AFP.