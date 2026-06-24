María Corina Machado envía mensaje tras fuerte terremoto en Venezuela: “Hoy, más unidos que nunca”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se pronunció tras el fuerte terremoto de magnitud 7.1 que sacudió este miércoles, 24 de junio, varias regiones de Venezuela con un impacto especial en Caracas, donde se reportaron desplomes de edificios, evacuaciones y afectaciones en infraestructura estratégica como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado expresó su solidaridad con los venezolanos que enfrentan las consecuencias del sismo y llamó a la unidad nacional en medio de la emergencia.

“Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, escribió la dirigente opositora.

El pronunciamiento se produjo mientras las autoridades continúan evaluando los daños provocados por el movimiento telúrico, que se sintió con fuerza en la capital venezolana y en otras zonas del centro-norte del país.

Durante las horas posteriores al sismo, cientos de personas permanecieron en las calles por temor a posibles réplicas, mientras organismos de emergencia realizaban inspecciones en edificaciones y estructuras consideradas de riesgo.

Imágenes del terremoto en Caracas Foto: AFP

Machado también hizo un llamado a mantener la calma y fortalecer los lazos de solidaridad entre los ciudadanos en medio de la situación que atraviesa el país. “Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento”, señaló.

La dirigente agregó que sus oraciones estaban dirigidas a las familias afectadas por la emergencia y pidió protección para la población venezolana. “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, manifestó.

Terremoto de magnitud 7.1 sacude Caracas: impactantes imágenes de edificios colapsados y daños en Maiquetía

El fuerte sismo sacudió este miércoles Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, sin que hasta el momento se conozca si hay víctimas.

Un primer temblor tuvo su epicentro a 21 km al oeste de Morón a las 17:04 (hora local) y fue seguido de varias réplicas, de una magnitud de hasta 7,5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Terremoto en Venezuela Foto: Captura de pantalla de X

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto. “Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas”, dijo.

“NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto” cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

Con información de AFP.