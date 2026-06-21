La líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje a los colombianos durante la jornada electoral.

En él, destacó la importancia del voto como una herramienta para defender la democracia y elegir libremente a los gobernantes.

A través de su cuenta en X, Machado escribió: “Queridos colombianos, hoy tienen una oportunidad histórica para reafirmar, a través del voto, el futuro de democracia y libertad que desean para su país y para sus hijos”.

Queridos colombianos, hoy tienen una oportunidad histórica para reafirmar, a través del voto, el futuro de democracia y libertad que desean para su país y para sus hijos.



Muchos pueblos descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 21, 2026

En su mensaje, la líder opositora hizo una referencia a países donde, según expresó, los ciudadanos han tenido que enfrentar procesos complejos para recuperar la posibilidad de elegir a sus gobernantes.

“Muchos pueblos descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese derecho les es arrebatado”, afirmó.

Machado también hizo un llamado a los ciudadanos a participar en las urnas con conciencia sobre la responsabilidad que implica vivir en democracia.

El mundo mira a Colombia: presidentes de distintos países se la han jugado en medio de las elecciones

Finalmente, Machado invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas con una actitud positiva y de confianza en el ejercicio democrático. “Háganlo también con alegría, esperanza y convicción”, concluyó en su publicación.

El pronunciamiento de Machado también refleja uno de los temas que ha acompañado su trayectoria política: la defensa de la participación ciudadana y de los mecanismos electorales como vías para definir el rumbo de los países.

Desde Venezuela, la dirigente ha mantenido una postura crítica frente al deterioro institucional y las restricciones políticas que, según ha denunciado, afectan a su país.