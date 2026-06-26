Verónica Alcocer reapareció con mensaje para el presidente electo Abelardo De La Espriella: “Más allá de las diferencias”

Se siguen conociendo mensajes desde el gobierno saliente, luego de que fuera certificado Abelardo De La Espriella como mandatario electo de los colombianos.

Gustavo Petro aceptó el escrutinio que confirmó la victoria de Abelardo De La Espriella: “Acato las decisiones de los jueces”

La entrega de la credencial el jueves de esta semana por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a De La Espriella se dio en una ceremonia en Corferias, tras finalizar los escrutinios que confirmaron los votos del preconteo informados por la Registraduría el 21 de junio tras la segunda vuelta presidencial.

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Y este viernes 26 de junio, la primera dama, Verónica Alcocer, reapareció en sus redes sociales con un mensaje para el presidente electo Abelardo De la Espriella.

“La democracia nos reafirma que, más allá de las diferencias, compartimos el mismo propósito de construir una Colombia donde todos podamos vivir con dignidad, respeto y esperanza”, expresó Alcocer en su cuenta personal de X.

“Le deseo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, sabiduría, serenidad y acierto en la enorme responsabilidad que asume.

“Confío en que esta nueva etapa esté acompañada de un lenguaje que inspire diálogo y que nos ayude a reencontrarnos como nación.

Colombia siempre será nuestra casa común”.

Este es el comunicado que poco antes Petro había posteado, en el cual señaló que acata el resultado del escrutinio y que el empalme de gobiernos está en marcha:

“El 7 de agosto de 2022 el pueblo colombiano me delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación como presidente de Colombia. En esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes. Por eso, en este momento de transición democrática del Gobierno, acato las decisiones de los jueces.

“El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno. Quiero reiterar que estamos listos para el desarrollo del empalme. Nos hemos preparado técnica, metodológica y logísticamente para esta tarea; en esta labor han participado más de 200 funcionarios compilando la información y se han recopilado las prioridades de atención inmediata con la finalidad de garantizar la continuidad del Estado, que es un principio constitucional.

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“Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática respetando los principios de la transparencia, que sea ágil y útil; pero sobre todo que se realice en un marco de fortalecimiento de la institucionalidad colombiana”.