La noticia política que se conoció este viernes 26 de junio sobre el papel que asumirá Gustavo Petro una vez que salga de la Casa de Nariño desató una ola de críticas.

Gustavo Petro dio inesperado giro tras la victoria de Abelardo De La Espriella enviándole un mensaje directo: “La supo hacer”

En una reunión que tuvo con el excandidato Iván Cepeda en la Casa de Nariño, Petro confirmó que será el líder de la oposición en el Gobierno del mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Una de las voces más agudas fue la de la congresista Catherine Juninao, quien, por medio de su cuenta en X, señaló: “Petro no había dicho que se iba a ir a cuidar nietos, escribir libros y a buen retiro?”.

Tras el encuentro con Petro, Cepeda expresó en su cuenta personal de X: “A LA GENTE DEL PUEBLO. El pasado domingo fui testigo, con profunda emoción, del sacrificio, del esfuerzo y de la valentía de cientos de miles de mujeres y hombres de las zonas rurales, de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de poblaciones apartadas que navegaron ríos, cruzaron montañas, caminaron por trochas y cabalgaron durante horas para cumplir su cita con la historia. Por eso mañana iré a Chocó a agradecer a esa gente que, sin soberbia ni estridencia, es la verdadera razón de nuestra lucha”.

Por su parte, el presidente saliente publicó en sus redes sociales: “Las luchas continúan y su eje es la paz, la vida y libertad”.