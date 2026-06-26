La noticia política que se conoció este viernes 26 de junio sobre el papel que asumirá Gustavo Petro una vez que salga de la Casa de Nariño desató una ola de críticas.
En una reunión que tuvo con el excandidato Iván Cepeda en la Casa de Nariño, Petro confirmó que será el líder de la oposición en el Gobierno del mandatario electo Abelardo De La Espriella.
Una de las voces más agudas fue la de la congresista Catherine Juninao, quien, por medio de su cuenta en X, señaló: “Petro no había dicho que se iba a ir a cuidar nietos, escribir libros y a buen retiro?”.
Petro no había dicho que se iba a ir a cuidar nietos, escribir libros y a buen retiro?— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) June 26, 2026
Ya bajó a Iván Cepeda de ese espacio y se lo apropió él otra vez cual caudillo?
A eso queda reducido el Pacto Histórico? A un proyecto personalista incapaz de renovar sus liderazgos?
Tras el encuentro con Petro, Cepeda expresó en su cuenta personal de X: “A LA GENTE DEL PUEBLO. El pasado domingo fui testigo, con profunda emoción, del sacrificio, del esfuerzo y de la valentía de cientos de miles de mujeres y hombres de las zonas rurales, de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de poblaciones apartadas que navegaron ríos, cruzaron montañas, caminaron por trochas y cabalgaron durante horas para cumplir su cita con la historia. Por eso mañana iré a Chocó a agradecer a esa gente que, sin soberbia ni estridencia, es la verdadera razón de nuestra lucha”.
A LA GENTE DEL PUEBLO— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 26, 2026
El pasado domingo fui testigo, con profunda emoción, del sacrificio, del esfuerzo y de la valentía de cientos de miles de mujeres y hombres de las zonas rurales, de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de poblaciones apartadas que… pic.twitter.com/y2FS70JpsZ
Por su parte, el presidente saliente publicó en sus redes sociales: “Las luchas continúan y su eje es la paz, la vida y libertad”.
Las luchas continúan y su eje es la paz, la Vida y libertad. pic.twitter.com/sGvTYQqxYL— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2026