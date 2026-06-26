Luego de un encuentro que tuvieron el excandidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño hacia el mediodía de este viernes, 26 de junio, el senador del Pacto Histórico reconoció que el exmandatario será el líder de la oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Iván Cepeda habla del supuesto distanciamiento con Gustavo Petro: “Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación”

Cepeda y Petro sorprendieron asomándose por una de las ventanas del palacio presidencial, mientras que abajo, expectantes, estaban los periodistas que cubren la Presidencia.

Gustavo Petro e Iván Cepeda se asomaron por una de las ventanas de la Casa de Nariño. Foto: SEMANA

Cuando el periodista Mateo Piñeros, de Blu Radio, les preguntó quién sería el jefe de la oposición, Cepeda, sonriente, señaló a Petro.

Posteriormente, ambos líderes de la izquierda entregaron unas declaraciones a los medios de comunicación en las que dijeron que no había diferencias entre ellos, como se rumoró recientemente en medio de la contienda electoral, en la que se vio que, por momentos, tenían percepciones distintas.

Petro dijo que harán una oposición “pacífica” ante las alertas que hay de nuevas manifestaciones que se puedan generar y que sean incentivadas por ese sector.

El saliente mandatario dijo que están listos para el empalme con el Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella, que ya empieza a anunciar a algunos de los miembros que compondrán su gabinete, como el ministro del Interior Rodrigo Lara, quien sucederá a Armando Benedetti en el cargo y quien también reiteró que está dispuesto a hacer el empalme.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Presidencia

Por su parte, Cepeda dijo que estarán unidos en la izquierda con Petro. “Somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca”, aclaró.

Petro hizo una reflexión sobre lo que pudieron haber sido “errores de la campaña”. Dijo que, tal vez, habría cambiado la forma de la comunicación.

Sobre el nuevo Congreso que se instalará el próximo 20 de julio, Petro reconoció que será difícil tener las mayorías y que los partidos tradicionales podrían volcarse a respaldar los proyectos de De La Espriella.

Recientemente, Cepeda se había referido a las supuestas diferencias entre ambos. “Tenemos un programa sólido, y contamos con muchos liderazgos destacados en el país. Desde sectores de la extrema derecha se ha buscado promover nuestra división. Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas. Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, afirmó.