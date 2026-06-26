Enrique Gómez anuncia beneficio específico para policías y militares en el gobierno de Abelardo De La Espriella: “No se va a ahorrar un peso”

El senador electo Enrique Gómez habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la que también participó José Vicente Carreño, congresista electo por el Centro Democrático, Gómez dio cuenta de beneficios para policías y militares una vez se incorpore el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, al que él apoyó en campaña, el 7 de agosto próximo.

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“Respaldo político total ya existe en el discurso continuo y reiterado del presidente a toda la fuerza pública en el desarrollo de su misión constitucional. Eso ha generado, como lo señalaba adecuadamente el senador Carreño, una gran gratificación, un alivio. Pero eso no queda ahí, no es solo el compromiso político determinante del presidente, de todo el alto gobierno y de gran parte del Congreso, que sigue comprometido en la defensa de la democracia y la vida de honra y bienes de los ciudadanos", señaló Gómez, inicialmente.

“Vendrán modificaciones importantes a los reglamentos operativos de todas las fuerzas, que en este gobierno han sido distorsionados y que ya traían, después de los funestos acuerdos de La Habana, una serie de infiltraciones enfocadas en la protección del interés criminal y sobre todo a la inhabilitación de capacidad de pie operativo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Esas reformas habilitarán en los condiciones razonables y en el marco de la Constitución y la ley el retorno de una capacidad operativa que garantice la eficacia y la seguridad de la fuerza pública en todo tipo de operaciones en el cumplimiento de esta misión”, agregó el congresista electo.

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“Pero no queda solamente ahí y, senador Carreño una gran noticia. Propondremos, y lo he discutido con el presidente, una subdirección de la Agencia Nacional de Defensa del Estado con amplísimas capacidades para garantizar la mayor idoneidad en la defensa jurídica en este escenario de combinación de formas de lucha que lleva torturando a muchísimos buenos funcionarios de las Fuerzas Militares y de Policía que no tienen quien los defienda, no tienen abogados y tienen que responder", aseguró Gómez.

“El compromiso presidencial es total con dotar a estas nuevas subdirección de todas las capacidades. Ahí sí no se va a ahorrar un peso. En darle no solo la representación jurídica permanente de alta calidad, sino todo el respaldo de investigación judicial, prueba pericial y protección ante instancias internacionales a todos los miembros en cualquier grado de las Fuerzas Militares que sean objeto de esto, que se ha convertido en una guerra jurídica que bien ha denunciado el senador Carreño durante años. Ahí está la noticia”, acentuó el congresista electo.

“Celebro esto, mi querido doctor, mi querido senador, porque toda la vida, yo fui policía 23 años y el tema de temor del policía. Imagine usted un patrullero hoy, con un sueldo de 3 millones de pesos, y hace un operativo y siempre tiene que ir a responder a la justicia por estos operativos y la defensa tiene que asumirla con sus propios recursos. Qué gran noticia usted le da hoy al país y le da a los soldados y policías porque esto es una herramienta que ayuda a motivar y a seguir avanzando en ese trabajo que hacen todos los días nuestros policías y nuestros soldados”, respondió Carreño.

“De verdad que recibo esta noticia con gran satisfacción y le agradezco usted y al presidente Abelardo De La Espriella porque esta noticia le va a caer muy bien a todos los policías y soldados de la patria porque más entusiasmados estarán en seguir cumpliendo con esa misionalidad constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos y, por supuesto ,en todo lo que hacen nuestros soldados por defender el campo y la ciudad”, puntualizó.