Andrea Petro contó quién es su candidato favorito para reemplazar a su papá en la Presidencia: “Me agrada”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se destapó y confesó cuál es el candidato del petrismo que más le llama la atención para que sea el escogido para representar las banderas de su papá en las elecciones de 2026.

La respuesta de la especialista en Comercio Internacional se dio después de que le contestara un mensaje a una usuaria en X. La ciudadana publicó unas fotos de Andrea utilizando unas gorras que tenían un tigre en el centro, por lo que lo relacionó con Abelardo de la Espriella, quien se ha denominado como el tigre para estos comicios.

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Hasta Andrea Petro está con el tigre. Como dicen: la política es dinámica. Ojo, Abelardo de la Espriella, ya tenemos a Andrea Petro de este lado”, escribió.

Ante esto y debido a las especulaciones que se estaban haciendo, la hija del jefe de Estado colombiano no se quedó callada y respondió; fue entonces que contó cuál es el nombre que, por lo menos por ahora, más la convence.

“Primero: me agrada Iván Cepeda como candidato”, dijo de manera puntual y tajante.

En la misma publicación, la ambientalista aseguró que realmente es otro animal el que está en la gorra, la cual hace parte de prendas que vende en su emprendimiento.

“Segundo: mi marca lleva un jaguar (no un tigre), símbolo sagrado en la cosmología indígena”, señaló.

Finalmente, pese a que no ahondó mucho en el tema, dejó en claro que la opción de apoyar al abogado nunca la contemplaría. “Y tercero: no voy a dar mi opinión sobre Abelardo, él solito se quema”, escribió.

De esta manera, la hija del presidente acabó con las especulaciones y dio a conocer cuál es el hombre que ve más viable para que se quede con la victoria al interior del Pacto Histórico.

En el movimiento hay actualmente mucha división por la llegada de Daniel Quintero, que se ha convertido en otro de los pesos pesados para la consulta interna que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

Pese a que Petro todavía no se ha manifestado al respecto, hay muchos rumores que señalan que el exalcalde de Medellín es su favorito para que represente al petrismo el próximo año.

No obstante, Cepeda también se ha llevado a su campaña a grandes nombres que, incluso, son reconocidos alfiles del máximo mandatario, como Gustavo Bolívar y María José Pizarro.