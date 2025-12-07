Las precandidatas a la Presidencia del Centro Democrático presentaron su informe de gestión como senadoras de la República, en el marco del foro que cada domingo realiza ese partido de cara a las elecciones de 2026.

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal decidieron dejar el poder legislativo para aspirar por la Casa de Nariño por ese partido, que participará en la consulta interpartidista de marzo de 2026 para definir a un candidato único para la primera vuelta.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que sus liderazgos le harán falta al Congreso. “Que Colombia eligiera presidente a una de ellas, el país elegiría a inmejorables manos: manos puras como el oro y firmes como el acero”, opinó el exmandatario.

La senadora Holguín destacó que ha hecho parte de 25 comisiones accidentales y de ocho grupos de amistad con parlamentos de otros países. Además, fue delegada en el Consejo Superior de Política Criminal, desde el cual participó en la conceptualización de 81 proyectos.

En ese catálogo resaltó su participación en las ponencias de ascenso de los soldados del país, los debates de control político y las denuncias que presentó a lo largo de este tiempo, como los procesos contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, por la financiación irregular de su campaña.

Holguín también representó a Colombia en más de cien foros internacionales, fue presidenta de la Comisión Segunda entre 2021 y 2022 y vicepresidenta del Senado.

La senadora Cabal aseguró que defendió el legado de Uribe Vélez en estos tres periodos que lleva en el Congreso y destacó que fue congresista durante la “dupla macabra”, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y Juan Manuel Santos estaba en la Casa de Nariño.

“Uno comprende lo que es el compromiso cuando uno tiene identidad de causa por un partido al que logró construir, uno aprende a tener disciplina para diferenciarse de los demás congresistas y aprende a madurar”, consideró la legisladora.

Cabal destacó su oposición a la ley de restitución de tierras, que incluyó debates de control político durante su paso por la Cámara de Representantes; también la propuesta de reforma para proteger a los pequeños campesinos que promovió; además, resaltó su oposición al acuerdo de paz de La Habana.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia resaltó su rol en la Comisión de Instrucción y su participación en la Comisión Primera; también los debates de control político y la oposición a la administración Petro; así como la ley de la panela para impulsar a los trapiches paneleros, las modificaciones a la ley de regalías y sus proyectos legislativos para apoyar a las madres cabeza de familia.

“Esto no se trata de una despedida. Si bien nos vamos del Congreso de la República, nuestro proyecto político continúa; seguiremos activas en la política, dando la batalla por Colombia”, comentó la congresista. La senadora Valencia prometió que, si llega a la Casa de Nariño, Cabal y Holguín conformarían su gabinete ministerial.