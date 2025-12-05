Los colombianos que residen en el exterior podrán actualizar su puesto de votación de manera virtual. La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una herramienta de biometría facial para las personas que cambiaron su lugar de residencia o que no están en el censo electoral.

La plataforma está disponible en la plataforma https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co y en la página web de la entidad (www.registraduria.gov.co), en la que deberán escanear el código QR ‘Inscripción en el exterior’ que aparece en el portal.

Ese sistema beneficiará a 4,7 millones de personas, quienes podrán acudir a las urnas para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, acudiendo a votar en los consulados y embajadas que tiene desplegado el Estado en diferentes geografías.

Registrador Hernán Penagos. | Foto: Cortesía Registraduría

“De esta manera, contribuimos a aumentar los niveles de participación de los connacionales en el exterior en los procesos electorales colombianos, que históricamente es muy baja. Recordemos que las votaciones en el exterior inician el lunes previo a las elecciones y la invitación es a que ejerzan su derecho al voto con anticipación”, afirmó el registrador Hernán Penagos.

Los colombianos residentes en el exterior que están interesados en participar de la contienda del próximo año para elegir al nuevo Congreso y al sucesor del presidente Gustavo Petro deben tener en cuenta las fechas establecidas dentro del calendario electoral.

Quienes se inscriban hasta antes del 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y a presidente. Entre tanto, aquellos que se anoten después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 solo podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

La Registraduría detalló que el trámite necesita el ingresar del número de cédula de ciudadanía, los datos de residencia (país, ciudad y dirección), el puesto de votación y diligenciar los datos de contacto (correo, teléfono fijo y móvil) y los datos personales (nivel educativo, discapacidad, etnia).

Posteriormente, debe realizarse la autenticación biométrica facial. “Esta información viaja de forma cifrada a la Registraduría Nacional y se realiza el cruce contra las más de 60 millones de fotos que reposan en las bases de datos de la entidad, garantizando la validación de la plena identidad y la seguridad del trámite”, aclaró la entidad. Cuando el proceso finaliza llega un correo electrónico al e-mail registrado.