“Sigo hablando en femenino porque soy una mar*** y porque soy persona”: ministro Juan Carlos Florián se despachó en un conversatorio

El ministro de la Igualdad reapareció en medio de un evento internacional.

Redacción Nación
28 de septiembre de 2025, 5:53 p. m.
Juan Carlos Florián
Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Juan Carlos Florián, quien fue nombrado nuevamente ministro de Igualdad y Equidad luego de su renuncia y tras la polémica por la Ley de Cuotas, reapareció en medio de un evento que se llevó a cabo en Lima, Perú.

El jefe de la cartera de la Igualdad estuvo presente en el ‘VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe’ que se llevó a cabo entre el 24 y 26 de septiembre en Lima. Allí, Florián estuvo en un conversatorio, en el que mencionó:

Juan Carlos Florián
El ministro Juan Carlos Florián. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Hay una policía de género entre nosotras. Yo fui suspendida la semana pasada porque no se cumplía con mi nombramiento, la Ley de Paridad de Género. La cuota de género en mi país. Entonces dijeron, no, él es un hombre. Resulta que yo tengo la M en mi cédula, que al momento de identificarme, yo dije no la voy a cambiar porque yo tengo la M de marica, ¿para qué lo voy a cambiar? Y efectivamente me suspendieron. Tuve que renunciar. Me volvieron a posesionar el domingo pasado como ministro para la Igualdad. Y sigo hablado en femenino porque soy una marica y porque soy persona”, afirmó Florián.

Posteriormente, Florián manifestó a los presentes en el conversatorio que no se podía caer en ese juego de “policía de género”.

“Menos desde nosotras, ni discriminar desde nosotras, ni quitarle la palabra a nadie, ni negarle la posibilidad de que se exprese. Nosotras estamos cayendo en unos juegos que le están dando el lugar al patriarcado, al machismo y a todo eso de lo que nosotras hemos estado en contra”, agregó el ministro de la Igualdad.

Luego de que el video de Florián se viralizara en redes sociales, quien se pronunció al respecto fue la senadora y precandidata María Fernanda Cabal.

Contexto: Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad, dijo que prefiere que lo llamen en “femenino”: lea su explica

En un mensaje que compartió a través de su cuenta en X, Cabal dijo que, de ser presidenta de la República, su primera tarea el 7 de agosto de 2026 sería eliminar el Ministerio de la Igualdad.

Y agregó en su mensaje: “Este personaje puede identificarse como le venga en gana. Pero ese salario que gana como ministro es para que trabaje por los colombianos, no para que haga alarde de su condición, que a nadie debe importar. ¿Dónde están las obras del Ministerio de la ‘igualdad’?”.

