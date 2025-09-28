“Sigo hablando en femenino porque soy una mar*** y porque soy persona”: ministro Juan Carlos Florián se despachó en un conversatorio

Juan Carlos Florián, quien fue nombrado nuevamente ministro de Igualdad y Equidad luego de su renuncia y tras la polémica por la Ley de Cuotas, reapareció en medio de un evento que se llevó a cabo en Lima, Perú.

El jefe de la cartera de la Igualdad estuvo presente en el ‘VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe’ que se llevó a cabo entre el 24 y 26 de septiembre en Lima. Allí, Florián estuvo en un conversatorio, en el que mencionó:

El ministro Juan Carlos Florián. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Hay una policía de género entre nosotras. Yo fui suspendida la semana pasada porque no se cumplía con mi nombramiento, la Ley de Paridad de Género. La cuota de género en mi país. Entonces dijeron, no, él es un hombre. Resulta que yo tengo la M en mi cédula, que al momento de identificarme, yo dije no la voy a cambiar porque yo tengo la M de marica, ¿para qué lo voy a cambiar? Y efectivamente me suspendieron. Tuve que renunciar. Me volvieron a posesionar el domingo pasado como ministro para la Igualdad. Y sigo hablado en femenino porque soy una marica y porque soy persona”, afirmó Florián.

Posteriormente, Florián manifestó a los presentes en el conversatorio que no se podía caer en ese juego de “policía de género”.

“Menos desde nosotras, ni discriminar desde nosotras, ni quitarle la palabra a nadie, ni negarle la posibilidad de que se exprese. Nosotras estamos cayendo en unos juegos que le están dando el lugar al patriarcado, al machismo y a todo eso de lo que nosotras hemos estado en contra”, agregó el ministro de la Igualdad.

Luego de que el video de Florián se viralizara en redes sociales, quien se pronunció al respecto fue la senadora y precandidata María Fernanda Cabal.

En un mensaje que compartió a través de su cuenta en X, Cabal dijo que, de ser presidenta de la República, su primera tarea el 7 de agosto de 2026 sería eliminar el Ministerio de la Igualdad.

Primera tarea el 7 de agosto o de 2026. Eliminar el Ministerio de la Igualdad.



Este personaje puede identificarse como le venga en gana. Pero ese salario que gana como Ministro es para que trabaje por los colombianos, no para que haga alarde de su condición que a nadie debe… pic.twitter.com/4ukNIcj7BL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 28, 2025