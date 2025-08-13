Suscribirse

Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad, dijo que prefiere que lo llamen en “femenino”: lea su explicación

El funcionario habló sobre su llegada al cargo y su pasado político y personal.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 8:58 p. m.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

El recién posesionado ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, se refirió a la forma en que quieren que le digan. Aclaró que prefiere que lo llamen en femenino.

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Yo no soy gay. Yo soy una marica y por eso hablo en femenino”, dijo el funcionario del Gobierno en una entrevista con el podcast A Pelo

Durante toda la conversación, Florián usó términos como “nosotras”, dijo que estaban “listas” y se llamó “servidora pública”.

El ministro de la Igualdad habló que es portador de VIH. “Siempre he hablado abiertamente que soy portador de VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra que me acusen o lo usen en mi contra. Las personas que vivimos con VIH no somos menos aptas o menos capaces para poder asumir un cargo”, reclamó Florián.

Juan Carlos Florián es el actual viceministro de diversidad.
Juan Carlos Florián celebró haber llegado al ministerio de la Igualdad. | Foto: Colprensa

El funcionario también contó que ha tenido otras enfermedades de transmisión sexual. “He hablado de eso como una manera de prevención. He follado con condón, sin condón”.

El ministro de la Igualdad contó cómo conoció al presidente Gustavo Petro. Dijo que desde hace 20 años entró a militar con el Polo Democrático Alternativo y allí se había creado un ala LGBTI en la que coincidieron.

Contexto: Juan Carlos Florián, exactor de contenido para adultos, se posesionó como ministro de Igualdad

“Ahí conoció a líderes de la izquierda colombiana, entre ellas al señor presidente y ya cuando él fue alcalde para Bogotá que crea la dirección para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social y nos invita a ser parte”, relató Florián, quien contó que para ese momento fue nombrado como “la primera subdirectora” de esa dependencia en 2012.

Florián aseguró que Petro ha reconocido su trabajo y que lo ha “apadrinado”. Contó que tienen una relación cercana con un nivel “importante de confianza”, ya que eso fue fundamental para que lo eligieran en el cargo.

“Creo que es un abanderado de las diversidades humanas en el mundo. Y en ese sentido, se ha dado la pelea para que nosotras tengamos un lugar preponderante en la política social en Colombia”, afirmó Florián.

Juan Carlos Florián
Florián contó que es portador de VIH. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El ministro de la Igualdad aseguró que se trata de un “logro enorme” para la comunidad LGBTI llegar a este cargo y que se sentaría en un andén a “llorar de la alegría”, pero que se deben guardar las proporciones.

“Es enorme. Es una responsabilidad muy grande, es aspiracional. Tenemos que verlo como que podemos, es una cuestión de voluntad política”, afirmó.

Sobre su llegada al ministerio de la Igualdad reconoció que hay una subejecución enorme y que la responsabilidad es grande. “No vamos a ‘elegebetiizar’ el ministerio, tampoco”, aclaró.

