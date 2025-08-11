Suscribirse

Juan Carlos Florián, exactor de contenido para adultos, se posesionó como ministro de Igualdad

El nuevo ministro manifestó su compromiso con la defensa de los derechos y la inclusión de las poblaciones históricamente excluidas

Redacción Confidenciales
12 de agosto de 2025, 3:52 a. m.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.

Juan Carlos Florián, exactor de cine para adultos, se posesionó este lunes 11 de agosto, como nuevo ministro de Igualdad y Equidad, en reemplazo de Carlos Rosero.

Durante el acto, Florián manifestó su compromiso con la defensa de los derechos y la inclusión de las poblaciones históricamente excluidas.

“Con orgullo y compromiso asumo hoy como Ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, expresó en su discurso de posesión, en el que reafirmó su propósito de cerrar las brechas de desigualdad y contribuir a una Colombia igualitaria, diversa, justa y equitativa.

El Ministerio de Igualdad destacó que Florián impulsará políticas públicas, acciones estratégicas y proyectos sostenibles para garantizar los derechos de las 14 poblaciones con especial protección constitucional, priorizando las regiones más vulnerables del país.

Con esta designación, el Gobierno busca fortalecer las estrategias de inclusión social y avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

