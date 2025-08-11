Confidenciales
Juan Carlos Florián, exactor de contenido para adultos, se posesionó como ministro de Igualdad
El nuevo ministro manifestó su compromiso con la defensa de los derechos y la inclusión de las poblaciones históricamente excluidas
Juan Carlos Florián, exactor de cine para adultos, se posesionó este lunes 11 de agosto, como nuevo ministro de Igualdad y Equidad, en reemplazo de Carlos Rosero.
Durante el acto, Florián manifestó su compromiso con la defensa de los derechos y la inclusión de las poblaciones históricamente excluidas.
“Con orgullo y compromiso asumo hoy como Ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, expresó en su discurso de posesión, en el que reafirmó su propósito de cerrar las brechas de desigualdad y contribuir a una Colombia igualitaria, diversa, justa y equitativa.
El Ministerio de Igualdad destacó que Florián impulsará políticas públicas, acciones estratégicas y proyectos sostenibles para garantizar los derechos de las 14 poblaciones con especial protección constitucional, priorizando las regiones más vulnerables del país.
Con esta designación, el Gobierno busca fortalecer las estrategias de inclusión social y avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.
Hoy 11 de agosto de 2025, recibimos la llegada de Juan Carlos Florián como nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.— Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia (@MinIgualdad_Col) August 11, 2025
