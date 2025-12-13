Suscribirse

CONFIDENCIALES

El Ministerio de Igualdad, sin cabezas

Salieron al menos ocho directivos y el viceministro para las Poblaciones y los Territorios Excluidos.

Redacción Confidenciales
13 de diciembre de 2025, 6:36 a. m.
Juan Carlos Florián
Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad, sigue en el ojo del huracán por la situación en el interior de la cartera, que no se limita a los insultos del viceministro Dumar Guevara contra la hija del presidente Gustavo Petro. A inicios de noviembre, en medio de días cruciales para la contratación por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, salieron al menos ocho directivos y el viceministro para las Poblaciones y los Territorios Excluidos.

La desbandada deja sin dolientes las principales políticas de la entidad, que cada vez más se acerca a su disolución definitiva, mientras el proyecto que busca revivirlo tambalea en el Congreso de la República.

Ministerio de IgualdadGobierno Petrocongreso

