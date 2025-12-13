CONFIDENCIALES
El Ministerio de Igualdad, sin cabezas
Salieron al menos ocho directivos y el viceministro para las Poblaciones y los Territorios Excluidos.
Juan Carlos Florián, ministro de Igualdad, sigue en el ojo del huracán por la situación en el interior de la cartera, que no se limita a los insultos del viceministro Dumar Guevara contra la hija del presidente Gustavo Petro. A inicios de noviembre, en medio de días cruciales para la contratación por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, salieron al menos ocho directivos y el viceministro para las Poblaciones y los Territorios Excluidos.
La desbandada deja sin dolientes las principales políticas de la entidad, que cada vez más se acerca a su disolución definitiva, mientras el proyecto que busca revivirlo tambalea en el Congreso de la República.