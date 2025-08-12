“Manteniendo mi idea”: Petro defendió al exactor de contenido para adultos, Juan Carlos Florián, como nuevo minIgualdad

Pese a la ola de críticas que se desató en varios sectores políticos del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el nombramiento que hizo del exactor de contenido para adultos, Juan Carlos Florián, para que lidere uno de los ministerios clave de su Gobierno.

Florián oficialmente será nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Carlos Rosero y de la vicepresidenta Francia Márquez, que al inicio de la administración de Petro estuvo al frente de esa cartera.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó su respaldo a Juan Carlos Florián para que sea su nuevo ministro de la Igualdad.

“Manteniendo mi idea de una igualdad universal, no se puede concebir una humanidad con personas esclavas o discriminadas en ninguna parte, nombro a Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad”, publicó.

Manteniendo mi idea de una igualdad universal, no se puede concebir una humanidad con personas esclavas o discrimandas en ninguna parte, nombro a Juan carlos Florian ministro de la igualdad. https://t.co/0CNcNFHDmd — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2025

El Ministerio de la Igualdad, por medio de su cuenta oficial de X, dio la noticia: “Hoy, 11 de agosto de 2025, recibimos la llegada de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de Igualdad y Equidad”.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, fueron sus palabras durante el acto de posesión, donde ratificó su férreo compromiso “con el cierre de brechas de desigualdad al servicio de una Colombia igualitaria, diversa, justa y equitativa”.

Pero las reacciones no se hicieron esperar; la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó abiertamente ese nombramiento.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Para dirigir el Ministerio de la Igualdad no basta con haber sido discriminado o pertenecer a una población históricamente excluida. Se necesita preparación, trayectoria y resultados comprobables en la defensa de los derechos y la construcción de oportunidades reales. La igualdad no se improvisa, se lidera con mérito y experiencia”, expresó la congresista.

Para dirigir el Ministerio de la Igualdad no basta con haber sido discriminado o pertenecer a una población históricamente excluida. Se necesita preparación, trayectoria y resultados comprobables en la defensa de los derechos y la construcción de oportunidades reales. La igualdad… — Katherine Miranda (@KatheMirandaP) August 12, 2025

Entretanto, Carlos Rosero, quien solo duró cinco meses como ministro de la Igualdad, publicó un mensaje en su cuenta de X, en la que confirmó su salida del Gobierno: “A Juan Carlos Florián le deseo la mejor gestión en el ministerio. El país requiere transformaciones reales para las regiones que creen en el proyecto del cambio. A Juan lo posesioné como viceministro y trabajamos juntos, recuerdo el sancocho de celebración por la aprobación del CONPES LGBTIQ+ y su gestión activa ante los transfeminicidios. A todas las poblaciones excluidas y empobrecidas, sujetos de la misionalidad del ministerio, las abrazo y ratifico mi compromiso desde el lugar donde me encuentre”.

A Juan Carlos Florián le deseo la mejor gestión en el ministerio. El país requiere transformaciones reales para las regiones que creen en el proyecto del cambio. A Juan lo posesioné como viceministro y trabajamos juntos, recuerdo el sancocho de celebración por la aprobación del… pic.twitter.com/3NGySnCEcZ — Carlos Rosero (@Anthon_Manyoma) August 5, 2025

Finalmente, aún el país recuerda la defensa que hizo Gustavo Petro en pleno consejo de ministros de Juan Carlos Florián.