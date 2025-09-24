El exactor porno Juan Florián volvió a convertirse en el ministro de Igualdad este domingo, 21 de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el decreto de nombramiento, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejara sin piso su designación porque violaba la ley de género. Aunque él se hizo llamar “ministra marica”, esa salida no convenció jurídicamente a los magistrados.

Horas después de que Florián llegara a su cargo, empezó a reforzar su equipo de colaboradores principales.

Se llevó a su lado a Tamara Ospina como viceministra de las Mujeres, pese a que ella estuvo dos meses en ese cargo y el presidente Gustavo Petro le aceptó su renuncia en julio de 2025, tras ser señalada por presunto acoso laboral.

SEMANA reveló en septiembre de 2024 que Jenny Liliana Pulido Velásquez, una contratista de la entidad para la organización de la COP16, denunció en un encuentro en el que estaban por lo menos unas 20 personas más, cómo Ospina la habría, supuestamente, agredido con un celular en la boca, cuando reclamó por unos dineros en medio de la organización del evento para trasladar a unas personas desde Suárez (Cauca) a Cali.

La hoja de vida de Ospina fue publicada este martes, 23 de septiembre, en la página web de la Presidencia y su posesión, si nada extraordinario ocurre, ocurrirá en los próximos días.

Gustavo Petro y Támara Matea Ospina | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

También designó como asesor de comunicaciones a Jaime Alberto Rodríguez Marino.

La página oficial de la Presidencia, además, divulgó la hoja de vida de Manuel Antonio Velandia Mora, sociólogo, activista LGTBI, cercano al presidente Gustavo Petro y quien tiene una amplia trayectoria.

También asesorará al Ministerio de la Igualdad Anyel Adanna Duran Morales, lideresa social y defensora de los derechos humanos, “activista de los sectores LGBTIQ+ TransfeministaT”, según se lee en sus redes sociales.

Otro de los asesores que ingresará a ese despacho es Xavier Andrés Medina Martínez, abogado, especialista en derecho administrativo, contratación estatal y magíster en contratación estatal, quien trabaja desde 2024 en el Ministerio de la Igualdad.

Y Lucy Mariela Rengifo, politóloga de la Universidad de Los Andes, designada como asesora grado 12.

Juan Carlos Florián. Bogotá Febrero 9 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Juan Florián regresó nuevamente al Ministerio de la Igualdad luego de una jugadita jurídica del presidente Gustavo Petro y el ministro Armando Benedetti para salvar al activista y garantizarle su permanencia en el Ministerio de la Igualdad: le pidieron que presentara su renuncia y lo nombraron nuevamente, tal como confirmó el decreto de este fin de semana.

Esa decisión, según fuentes de la Casa de Nariño, se tomó para subsanar la ley de paridad, ya que una mujer ingresará al Ministerio de las TIC y no habría problema alguno en el gabinete ministerial.

Gustavo Petro defiende a Florián a capa y espada. Se conocieron desde hace más de una década, el activista hizo parte de la alcaldía de la Bogotá Humana y ambos han hecho campaña en varias oportunidades.

Gustavo Petro y Juan Carlos Florián | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA