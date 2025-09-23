Una mujer, que habría sido denunciada por agresión a una contratista, podría ser la viceministra de las Mujeres del país. La hoja de vida de Tamara Matea Ospina Posse fue publicada en las últimas horas en la página de Aspirantes de la Presidencia para ese cargo, que está adscrito al Ministerio de la Igualdad, la cartera que fue creada en el Gobierno de Gustavo Petro, pero que ha estado envuelta en distintas polémicas desde sus inicios.

Ospina salió de ese cargo el 4 de julio de este año, luego de que se conocieran una serie de denuncias en su contra por una supuesta agresión física contra una contratista.

SEMANA reveló en septiembre de 2024 que Jenny Liliana Pulido Velásquez, una contratista de la entidad para la organización de la COP16, denunció en un encuentro en el que estaban por lo menos unas 20 personas más, cómo Ospina la habría supuestamente agredido con un celular en la boca, cuando reclamó por unos dineros en medio de la organización del evento por el traslado de unas personas desde Suárez, Cauca, a Cali.

Cabe recordar que en esa época la ministra de la Igualdad era la vicepresidenta Francia Márquez, quien es oriunda de ese lugar. Incluso, según algunas voces de ese encuentro, Pulido dijo que había encontrado que algunas de esas personas eran cercanas a la vicepresidenta y que cobraban por participar en los eventos del Gobierno.

“A esas personas se les debía reconocer el tema de gastos de transporte. Aunque algunas cobraron 35.000 o 40.000 pesos, otras mujeres cobraron hasta 700.000 pesos, lo que prendió las alarmas en Jenny Liliana, quien además no contaba con los recursos para hacer esos pagos”, denunció en ese momento una persona enterada de lo ocurrido.

Según las denuncias, Ospina habría golpeado en la boca con un celular a una contratista. | Foto: Suministrada

Uno de los hechos que llamó la atención en su momento es que la vicepresidenta Francia Márquez defendió a Ospina diciendo que en el Ministerio de la Igualdad que tenía a cargo tenían el compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y que confiaba en el trabajo de Ospina y su versión.