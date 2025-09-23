Suscribirse

Política

Támara Ospina volverá a ser viceministra de las Mujeres, a pesar de que Petro le había aceptado su renuncia tras una supuesta agresión

La funcionaria había salido luego de que una mujer contratista denunciara que, supuestamente, la había golpeado con un celular en una reunión.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 6:21 p. m.
Támara Matea Ospina, viceministra de la Mujer
Támara Matea Ospina, volverá a ser viceministra de las Mujeres. | Foto: SEMANA

Una mujer, que habría sido denunciada por agresión a una contratista, podría ser la viceministra de las Mujeres del país. La hoja de vida de Tamara Matea Ospina Posse fue publicada en las últimas horas en la página de Aspirantes de la Presidencia para ese cargo, que está adscrito al Ministerio de la Igualdad, la cartera que fue creada en el Gobierno de Gustavo Petro, pero que ha estado envuelta en distintas polémicas desde sus inicios.

Ospina salió de ese cargo el 4 de julio de este año, luego de que se conocieran una serie de denuncias en su contra por una supuesta agresión física contra una contratista.

SEMANA reveló en septiembre de 2024 que Jenny Liliana Pulido Velásquez, una contratista de la entidad para la organización de la COP16, denunció en un encuentro en el que estaban por lo menos unas 20 personas más, cómo Ospina la habría supuestamente agredido con un celular en la boca, cuando reclamó por unos dineros en medio de la organización del evento por el traslado de unas personas desde Suárez, Cauca, a Cali.

Cabe recordar que en esa época la ministra de la Igualdad era la vicepresidenta Francia Márquez, quien es oriunda de ese lugar. Incluso, según algunas voces de ese encuentro, Pulido dijo que había encontrado que algunas de esas personas eran cercanas a la vicepresidenta y que cobraban por participar en los eventos del Gobierno.

Contexto: Crisis en el Ministerio de la Igualdad: Petro aceptó la renuncia de la viceministra de la mujer, tras denuncia de supuesta agresión

“A esas personas se les debía reconocer el tema de gastos de transporte. Aunque algunas cobraron 35.000 o 40.000 pesos, otras mujeres cobraron hasta 700.000 pesos, lo que prendió las alarmas en Jenny Liliana, quien además no contaba con los recursos para hacer esos pagos”, denunció en ese momento una persona enterada de lo ocurrido.

La vicepresidenta Francia Márquez y la viceministra de la Mujer, Tamara Ospina
Según las denuncias, Ospina habría golpeado en la boca con un celular a una contratista. | Foto: Suministrada

Uno de los hechos que llamó la atención en su momento es que la vicepresidenta Francia Márquez defendió a Ospina diciendo que en el Ministerio de la Igualdad que tenía a cargo tenían el compromiso de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y que confiaba en el trabajo de Ospina y su versión.

Por su parte, Ospina respondió que no serían ciertas las denuncias en su contra. “Se me ha intentado vincular a un supuesto caso de agresión física en el marco de un encuentro de participación ciudadana. Desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad desmentimos esta información”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Yo no los extradito”: Gustavo Petro tras nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz

2. Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

3. Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

4. La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

5. Jimmy Kimmel regresa, pero no todos podrán disfrutar de su programa: estos son los lugares en donde no se emitirá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de la IgualdadGustavo PetroMujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.