Este audio muestra la indignación de un compañero de la contratista que habría sido golpeada por la viceministra de la Mujer

Luego de escuchar el relato de Jenny Liliana, sus compañeros se solidarizaron con ella. SEMANA conoció el audio con la reacción del contratista Harrison Castañeda. “No es cualquier cosa. Me parece supremamente grave (...), Jenny hubiera podido devolver, alguien me bota algo en la cara, y yo le devuelvo un manotazo (...). Y es en defensa, sin embargo, no lo hizo, y todo pasa como si no fuera yo”.

Castañeda agregó: “El Ministerio y la COP deben sacar un pronunciamiento. Ustedes no están pensando lo que puede pasar en la prensa, si esto llega a escalar a ese punto. Lo que pasó no es cualquier cosa; sí hay unos canales para tramitarlo, debemos no dejar agrandar al enano, ante todo la dignidad de la compañera, eso no [lo] podemos negociar de ninguna manera. Que un funcionario público, sea el presidente, sea quien sea..., el hecho de que nosotros militemos en la izquierda y hayamos trabajado para lograr lo que está pasando, o que sean de la derecha, no me importa, no nos quita los derechos que tenemos, de ninguna manera nosotros como trabajadores debemos someternos a ese tipo de cosas, y mucho menos en un gobierno que habla de la igualdad”.