Centro Democrático le reclama al Gobierno Petro por supuestamente desconocer competencias de autoridades locales

Para el Centro Democrático estas medidas presentan una ausencia de estudios técnicos detallados que respalden las decisiones que se están tomando. Consideran que se trata de un uso inadecuado de figuras jurídicas que no cuentan con el rigor necesario, que hay un desconocimiento de las competencias de las autoridades locales y regionales y que hacen falta mecanismos efectivos de participación ciudadana.

Presidente Petro: “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo”

Presidente Petro: “Con todo respeto, alcalde Galán, la Sabana de Bogotá no pertenece al Distrito”

“Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo (…); dónde están los servicios públicos en Bogotá y el agua, que es lo esencial para la vida. Si sus propios especuladores de la tierra, compañeros de campaña y amos del gobierno local, acabaron con el agua en Bogotá y el alcalde no se supo oponer y no sabe para dónde va”, le dijo recientemente Petro al mandatario local.