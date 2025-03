Presidente Petro: “Con todo respeto alcalde Galán, la sabana de Bogotá no pertenece al Distrito”

Aunque en un primer momento el alcalde Carlos Fernando Galán criticó con severidad las declaraciones publicadas en video por la exministra Susana Muhammad sobre este documento, en la mañana de hoy se unió a la controversia el presidente Gustavo Petro, quien trinó que “la sabana de Bogotá no le pertenecía al Distrito” y que el alcalde debía “permitir que la población se exprese” frente al documento.

No obstante, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no dudó en responder al video de la exministra diciendo que la publicación de la resolución para comentarios no era “ninguna consulta”, sino más bien “una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”. Además de esto, desde el Distrito señalan que ese documento nunca fue concertado con la administración ni con las autoridades del Departamento de Cundinamarca.