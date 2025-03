Presidente Petro: “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo”

“Alcalduchos pisoteando la Constitución, la Constitución que hizo el pueblo, pasándose por la faja, queriendo ensuciar las páginas escritas por la historia de Colombia en la Constitución del 91, que dice que la protesta es un derecho fundamental y que ningún gobernante se puede oponer, porque en una democracia el gobernante le sirve al pueblo y no al revés”, sentenció Petro.

Dichas palabras fueron la respuesta a las declaraciones del alcalde de Bogotá, en las que dijo que la ciudad no se acogía al día cívico y que todos los servidores y maestros debían asistir con normalidad a sus puestos de trabajo.

Sin embargo, el discurso de Petro contra el alcalde Galán se centró en la crisis del agua por la que atraviesa Bogotá. “Señor alcalde Galán, traiga el agua a Bogotá y no humille al pueblo (...); dónde están los servicios públicos en Bogotá y el agua, que es lo esencial para la vida. Si sus propios especuladores de la tierra, compañeros de campaña y amos del gobierno local, acabaron con el agua en Bogotá y el alcalde no se supo oponer y no sabe para dónde va”.