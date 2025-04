Petro aseguró que su conmoción interior está dando “frutos”, pero hizo misteriosa advertencia: “El ELN alista un ataque”

Por un problema del cobro de vacunas, las Farc y el ELN prohibieron la distribución de cerveza en la región. Casi no se consigue. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Petro agregó en otro trino que el ELN se dedicó a enfocar sus actividades ilegales en el narcotráfico: “El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo. Pero no solo el mercenarismo es una expresión de debilidad y aislamiento del pueblo: todo ejército mercenario es débil; no solo es una demostración de que los cuantiosos recursos que se necesitan para configurar una fuerza mercenaria provienen es del narcotráfico: imposible sostener una fuerza mercenaria con el simple apoyo campesino; sino que es el narcotráfico el que termina dirigiendo la fuerza mercenaria y coloca sus objetivos, que no son más que los de cuidar el negocio ilícito”, dijo el presidente Petro en esa ocasión.