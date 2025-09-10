Katherine Miranda, indignada porque el gobierno Petro justificó la Ley de Cuotas con el nombramiento de Juán Carlos Florián en MinIgualdad: “Es ruin”

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Miranda, no ocultó su indignación este miércoles, 10 de septiembre, en la plenaria de la Cámara porque el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no violó la Ley Cuotas con la designación del ministro de Igualdad, Juán Florián, porque él se considera una persona de “género fluido”.

Miranda, subiendo el tono de su voz, se refirió a los derechos que durante décadas consiguieron las mujeres en la historia del país. “Quiero levantar la voz por las mujeres porque lo que acaba de hacer el Gobierno nacional con el nombramiento de Juan Carlos Florián, diciendo que hace parte de la cuota de género, es un acto ruin, es una burla, es de un profundo cinismo que me impresiona”, afirmó.

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Y siguió: “Jamás pensé que este gobierno fuera a caer tan bajo”.

A renglon seguido se preguntó: “¿Cuánto nos costó a nosotras, las mujeres, dar la lucha por esa paridad. En política, que es tan difícil. Para que ahora un hombre, que se considera una persona marica, venga a ocupar el espacio que nos corresponde a las mujeres. La verdad, es un acto inaceptable por parte del gobierno de Gustavo Petro".

Recordemos que el pasado 13 de agosto, pocos días después de su posesión como ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva manifestó en un pódcast que quería que lo llamaran “ministra”y se refirieran a él como “la funcionaria”.

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona”, señaló Florián Silva en esa oportunidad.“Yo no soy gay”, explicó a sus entrevistadores.

Juan Carlos Florián. Bogotá Febrero 9 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reposa una demanda contra el Gobierno instaurada por los congresistas Katherine Miranda y el abogado Juan Manuel López Molina, quienes consideran que se debe designar a una mujer en el Ministerio de la Igualdad para que exista paridad de género, como lo señala la ley de cuotas.

En la demanda se informó que en el Gobierno Petro hay más ministros del sexo masculino que femenino.

Desde el Ministerio de la Igualdad se respondió la demanda: “Acá no cabe lo que menciona la Ley de Cuotas frente al porcentaje de géneros. Las personas con identidad de género no hegemónica, como Juan Carlos Florián Silva, no estarían incluidas en la garantía de participación en los cargos públicos de las mujeres; la verdad es que la declaratoria de ilegalidad de su nombramiento, así como la suspensión provisional del mismo, supondrían la negación de sus derechos fundamentales asociados con su identidad de género”.

La Casa de Nariño recordó que los integrantes de las minorías sociales o de las comunidades LGBTQ+tienen una especial protección constitucional.

Juan Carlos Florián y Gustavo Petro | Foto: Fotos tomadas de la transmisión de la Presidencia

“La solicitud de suspensión provisional carece de fundamento y es el ejemplo perfecto de la abierta discriminación que existe en contra de una persona con una identidad de género no hegemónica, y por tanto, distinta a la tradición que va en contravía del camino de reconocimiento y defensa progresiva de los derechos personales, civiles y ahora políticos del colectivo humano que transita en el género”, se argumentó.