Suscribirse

Judicial

Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

Este lunes se admitió la medida cautelar que pidió suspender el nombramiento mientras se toma una decisión de fondo de la demanda que pide proteger la ley de cuotas.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 8:01 p. m.
Juan Carlos Florián
Juan Carlos Florián. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. Esto, al aceptar las medidas cautelares que pidieron en tanto se toma una decisión de fondo frente a la demanda que pide tumbar su designación por incumplir la ley de cuotas.

En la decisión, emitida este lunes, se decretó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, por medio del cual se nombró a Juan Carlos Florián Silva en el ”empleo de ministro".

En la demanda, presentada por el abogado Juan Manuel López Molina, se alegaba que existía una descompensación en el gabinete ministerial.

En este debate, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Igualdad habían pedido rechazar dicha medida cautelar al considerar que Florián Silva se ha presentado como una persona “no binaria”, es decir, no podía calificarse como hombre o mujer.

“Las personas con identidad de género no hegemónica, como Juan Carlos Florián Silva, no estarían incluidas en la garantía de participación en los cargos públicos de las mujeres; la verdad es que la declaratoria de ilegalidad de su nombramiento, así como la suspensión provisional del mismo, supondrían la negación de sus derechos fundamentales asociados con su identidad de género”, señaló el abogado de la Presidencia.

Este es el documento del Tribunal:

Tribunal suspende provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián en Miningualdad by Rafael Pérez-Becerra

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Todo lo que se sabe sobre la segunda visita de Donald Trump al Reino Unido: La familia real “tirará la casa por la ventana”

2. Mejor amigo de Karol G dice la razón del porqué están alejados con la cantante: “Se pondrá peor”

3. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, hace llamado para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en lucha contra el narcotráfico

4. Las preguntas de los funcionarios de la Fiscalía a la fiscal Luz Adriana Camargo tras la polémica resolución de traslados

5. Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de la IgualdadLey de cuotasGustavo PetroTransexual

Noticias Destacadas

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, hace llamado para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en lucha contra el narcotráfico.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, hace llamado para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en lucha contra el narcotráfico

Redacción Semana
Los fiscales de la Dirección contra la Corrupción, que fueron notificados y recibieron la orden de alistar los expedientes para una reasignación, aseguran que la resolución atenta contra la independencia judicial.

Las preguntas de los funcionarios de la Fiscalía a la fiscal Luz Adriana Camargo tras la polémica resolución de traslados

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Alcalde de Arauca culpa directamente al presidente Petro de lo ocurrido: “me toca sacar de mi sueldo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.