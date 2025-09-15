Nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad queda suspendido provisionalmente. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad. Esto, al aceptar las medidas cautelares que pidieron en tanto se toma una decisión de fondo frente a la demanda que pide tumbar su designación por incumplir la ley de cuotas.

En la decisión, emitida este lunes, se decretó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, por medio del cual se nombró a Juan Carlos Florián Silva en el ”empleo de ministro".

En la demanda, presentada por el abogado Juan Manuel López Molina, se alegaba que existía una descompensación en el gabinete ministerial.

En este debate, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Igualdad habían pedido rechazar dicha medida cautelar al considerar que Florián Silva se ha presentado como una persona “no binaria”, es decir, no podía calificarse como hombre o mujer.

“Las personas con identidad de género no hegemónica, como Juan Carlos Florián Silva, no estarían incluidas en la garantía de participación en los cargos públicos de las mujeres; la verdad es que la declaratoria de ilegalidad de su nombramiento, así como la suspensión provisional del mismo, supondrían la negación de sus derechos fundamentales asociados con su identidad de género”, señaló el abogado de la Presidencia.

Este es el documento del Tribunal: