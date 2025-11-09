Suscribirse

Jennifer Pedraza recordó el trino del presidente Petro por el caso Juliana Guerrero: “Ese es el escándalo”

Se trata de un mensaje que había compartido el jefe de Estado en X, el pasado 16 de octubre.

Redacción Nación
9 de noviembre de 2025, 2:52 p. m.
De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro. | Foto: Colprensa

La Fundación Universitaria San José emitió un comunicado el pasado viernes, 7 de noviembre, en el que informó que anulaba los títulos universitarios de Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

De acuerdo con esa institución universitaria, Guerrero, joven cercana al presidente Gustavo Petro, no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni en Contaduría Pública.

Entre quienes han salido a celebrar el reciente anuncio de la Fundación Universitaria San José está la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien, desde días atrás, ya venía advirtiendo que Guerrero había recibido sus dos títulos universitarios sin cumplir los requisitos necesarios.

Ahora, en medio de esa polémica que ha tenido a Juliana Guerrero entre las primeras tendencias en la red social X, la congresista Pedraza le sigue ‘echando sal a la herida’.

Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero.
De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

La representante a la Cámara aprovechó para recordarle al presidente Petro una publicación que él hizo el pasado 16 de octubre sobre el caso Guerrero. Ese día, el jefe de Estado compartió en X un mensaje en el que decía: “Entonces, el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.

De tal modo, lo que hizo Pedraza fue retuitear ese mensaje del presidente Petro y le recordó que Guerrero presentó dos títulos universitarios “falsos”, tal como lo informó la Fundación Universitaria San José, el pasado viernes.

Contexto: “Poquito mitómana”: ola de críticas a Juliana Guerrero por golpe que le dio la Fundación San José. Enviaron recado a Petro

“No, Juliana presentó dos títulos falsos de la U. San José:

  1. No tiene tarjeta profesional.
  2. No tiene Saber Pro.
  3. No tiene notas o registro de haber visto materias 4. No está en la base de datos del SNIES de Educación.

¿Compró el título? Aun así, usted la tiene atornillada en el CSU de la Universidad Popular del Cesar. Ese es el escándalo”, le dijo puntualmente la congresista al presidente Petro.

