“Poquito mitómana”: ola de críticas a Juliana Guerrero por golpe que le dio la Fundación San José. Enviaron recado a Petro

Guerrero se había ganado la confianza del presidente Gustavo Petro para ocupar un importante cargo en su Gobierno.

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 3:08 a. m.
Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Fundación Universitaria San José - Juliana Guerrero | Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

Las redes sociales le pasaron una fuerte factura a Juliana Guerrero, quien se perfilaba como la nueva viceministra para las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Las reacciones se enfocaron luego de que se conoció un fuerte golpe que le dio la Fundación San José, luego de que tomó la determinación de dejarla sin títulos universitarios.

Contexto: Gustavo Petro dio a conocer el país que lo declaró “persona no grata”: el mensaje generó revuelo

Quizá uno de los más agudos comentarios fue por parte de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien arremetió en contra de Juliana Guerrero y de paso le dejó un recado al mandatario colombiano.

“Presidente @petrogustavo: la Sra. Juliana Guerrero es un poquito mitómana. Vea con cuánto cinismo miente sin una pizca de pudor”, posteó Juvinao en su cuenta personal de X.

Post de Catherine Juvinao
Post de Catherine Juvinao | Foto: Post de Catherine Juvinao

Así mismo expresó en esa plataforma digital: “¿Esos son los jóvenes que usted promueve? ¿Ese es el cambio que usted promete?”.

“Qué hedor. En su gobierno la brújula moral se extravió del todo”, concluyó la congresista.

Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza.
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza. | Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Semana

Hizo lo propio la representante, Jennifer Pedraza: “Además de no haber hecho las saber Pro, Juliana Guerrero Nunca estudió en la San José: confirmado. La buena noticia para Juliana es que ya no tiene que madrugar el domingo a hacer el Saber Pro”.

También puso de presente: “La mala es que el viernes tenemos conciliación en la Corte Suprema, pues tuvo el descaro de denunciarme”.

“Este comunicado surge por la tutela que le ganamos a la San José porque nos quiso ocultar su historial académico. El control sí sirve. @petrogustavo ¿alguna opinión, presidente?”, insistió.

También lanzó una fuerte crítica, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño: “Juliana Guerrero se graduó de la universidad San José sin ir a clase y Jorge Iván Ospina gana salario como Embajador Colombia en Palestina desde Cali sin ir a trabajar”.

Contexto: Experto advirtió tres puntos demoledores que dejarían en la cuerda floja la cuenta de X de Gustavo Petro

Frente a la decisión de la Fundación San José, el centro de educación superior expresó a través de un comunicado de prensa: “Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”.

Comunicado Fundación San José
Comunicado Fundación San José | Foto: Comunicado Fundación San José

