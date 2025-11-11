CONFIDENCIALES
Jennifer Pedraza se fue de frente contra universidad que le otorgó títulos a Juliana Guerrero: “Me duele”
La representante a la Cámara celebró que el Ministerio de Educación “por fin actúe”.
Este lunes, 10 de noviembre, el Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales, al considerar que incumplieron los requisitos necesarios para otorgarle títulos universitarios a Juliana Guerrero, joven que aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.
Tras la reciente decisión adoptada por el Ministerio de Educación, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, se fue de frente contra la Fundación Universitaria San José.
La congresista fue enfática en decir que quedó en evidencia que los directivos se estaban prestando para esta estafa. Además, Pedraza celebró que, “por fin”, el Ministerio de Educación haya actuado.
“Me duele saber que hay miles de jóvenes que le metieron sus ahorros a pagar la matrícula en esta ‘universidad’, con la ilusión de conseguir un título y salir adelante, mientras sus directivos se prestaban para esta estafa. Me alegra que, después de meses de denunciar, por fin actúe @Mineducacion”, dijo puntualmente Pedraza a través de su cuenta en la red social X.