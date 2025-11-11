Suscribirse

CONFIDENCIALES

Jennifer Pedraza se fue de frente contra universidad que le otorgó títulos a Juliana Guerrero: “Me duele”

La representante a la Cámara celebró que el Ministerio de Educación “por fin actúe”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
11 de noviembre de 2025, 4:35 p. m.
De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero.
De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero. | Foto: COLPRENSA

Este lunes, 10 de noviembre, el Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales, al considerar que incumplieron los requisitos necesarios para otorgarle títulos universitarios a Juliana Guerrero, joven que aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Tras la reciente decisión adoptada por el Ministerio de Educación, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, se fue de frente contra la Fundación Universitaria San José.

Contexto: Jennifer Pedraza le dijo de todo a Juliana Guerrero tras anulación de sus títulos universitarios: “Vino por lana y salió trasquilada”

La congresista fue enfática en decir que quedó en evidencia que los directivos se estaban prestando para esta estafa. Además, Pedraza celebró que, “por fin”, el Ministerio de Educación haya actuado.

Me duele saber que hay miles de jóvenes que le metieron sus ahorros a pagar la matrícula en esta ‘universidad’, con la ilusión de conseguir un título y salir adelante, mientras sus directivos se prestaban para esta estafa. Me alegra que, después de meses de denunciar, por fin actúe @Mineducacion”, dijo puntualmente Pedraza a través de su cuenta en la red social X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jennifer Pedrazasan joséJuliana Guerrero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.