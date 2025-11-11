Jennifer Pedraza se fue de frente contra universidad que le otorgó títulos a Juliana Guerrero: “Me duele”

Este lunes, 10 de noviembre, el Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales, al considerar que incumplieron los requisitos necesarios para otorgarle títulos universitarios a Juliana Guerrero, joven que aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Tras la reciente decisión adoptada por el Ministerio de Educación, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, se fue de frente contra la Fundación Universitaria San José.

La congresista fue enfática en decir que quedó en evidencia que los directivos se estaban prestando para esta estafa. Además, Pedraza celebró que, “por fin”, el Ministerio de Educación haya actuado.