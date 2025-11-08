Suscribirse

Nación

Jennifer Pedraza le dijo de todo a Juliana Guerrero tras anulación de sus títulos universitarios: “Vino por lana y salió trasquilada”

La representante a la Cámara no guardó silencio tras el reciente anuncio de la Fundación Universitaria San José.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 11:35 a. m.
Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero.
De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana

En medio de la polémica sobre Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, la Fundación Universitaria San José emitió este viernes, 7 de noviembre, un comunicado en el que anunció que anulaba los títulos universitarios a la joven, tras establecer en una investigación interna que ella no realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública. Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”, se indicó en parte del comunicado emitido por la Fundación Universitaria San José.

Contexto: Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

Tras lo anterior, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien precisamente venía denunciando que Guerrero había recibió sus dos títulos universitarios sin cumplir los requisitos, le dijo de todo a la joven a través de un video que compartió por medio de su cuenta en la red social X.

Para empezar, junto al video, Pedraza compartió un mensaje en el que dijo: “La buena noticia para Juliana es que ya no tiene que madrugar el domingo a hacer el Saber Pro”.

Ya en el video, la congresista manifestó: “Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases para estudiar, ni el tecnólogo, ni en Contaduría Pública, pues se sabe que la universidad no cuenta con registros de notas, de asistencia, de calificaciones, de ninguno de estos dos programas".

En tal sentido, Pedraza siguió cuestionando sobre cómo Guerrero llegó tan lejos, a tal punto de obtener dos títulos universitarios falsos.

“¿Habrá habido alguna transacción de por medio? ¿Quizás una transacción por Nequi? Juliana tuvo el descaro ante la Corte Suprema de Justicia y precisamente este viernes tendremos audiencia y tendremos que vernos cara a cara. Creo que Juliana Guerreo vino por lana y salió trasquilada”, agregó la representante a la Cámara.

Contexto: “Poquito mitómana”: ola de críticas a Juliana Guerrero por golpe que le dio la Fundación San José. Enviaron recado a Petro

Tras lo anterior, Pedraza le pidió al presidente Gustavo Petro que desista en nombrar a Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

“Pues en este país, hay miles de jóvenes con título y sin trabajo”, destacó Pedraza en el video que compartió en la red social X.

