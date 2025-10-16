Suscribirse

Política

Gustavo Petro publicó retador mensaje por polémica en el caso de Juliana Guerrero: “¿El título es falso?”

Además, el presidente dio pistas de cuándo podría ser la posesión de Guerrero.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 9:02 p. m.
Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Gustavo Petro y Juliana Guerrero. | Foto: Colprensa

En medio de la ola de críticas que se ha desatado en el país por el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, el presidente Gustavo Petro nuevamente mencionó el caso.

De acuerdo con el mandatario, Guerrero, quien se convirtió en una de las funcionarias de su círculo de confianza, no tiene títulos falsos, lo que se traduce en una nueva defensa por parte de Petro.

Contexto: Gustavo Petro dio inesperado anuncio sobre extradición de narcos a EE. UU.

Sumado a ello, el jefe de Estado habría dado pistas de cuándo podría llevarse a cabo la posesión de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes.

“No nombré una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos?”, dijo Petro.

También aseguró: “Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre?”.

Juliana Guerrero firmó contratos con el Estado, pese a su falta de experiencia y la ausencia de un título profesional.
Juliana Guerrero firmó contratos con el Estado, pese a su falta de experiencia y la ausencia de un título profesional. | Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR/ COLPRENSA

Sin embargo, en otro mensaje expresó el presidente Petro: “Entonces el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.

La publicación desató varias reacciones en X, como el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien lanzó un sablazo al presidente.

Si defiende a capa y espada y contra toda evidencia a Pinturita no sorprende que justifique el fraude de Juliana”, anotó el parlamentario.

Inclusive simpatizantes de su proyecto político señalaron: “Presi, te quiero y te respeto, ante muchas cosas te defiendo, pero hay que admitir el error y buscar gente calificada para ocupar altos cargos de gobierno. Nos estamos tirando el chance de cambiar a Colombia contratando gente sin experiencia y sin requisitos. Qué desgaste”.

“No, así no es, presidente @petrogustavo, que el examen es requisito para graduarse, así lo hemos hecho todos, presidente. Al tener título sin requisito abrió puerta a investigar la veracidad del título”, afirmó otra internauta.

Contexto: El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de "lavarle la cara" a Nicolás Maduro

Sobre los requisitos para asumir ese cargo en el Viceministerio de las Juventudes, la Procuraduría General de la Nación avanza en una indagación, a partir de los elementos que dio a conocer la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien publicó el certificado del Icfes, confirmando que la joven funcionaria del Gobierno Petro no presentó las pruebas Saber Pro ni la TyT. La congresista alertó que hay “fraude en su título. Esto es corrupción”.

Gustavo PetroJuliana Guerrero

Noticias Destacadas

