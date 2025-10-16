Gustavo Petro publicó retador mensaje por polémica en el caso de Juliana Guerrero: “¿El título es falso?”

En medio de la ola de críticas que se ha desatado en el país por el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, el presidente Gustavo Petro nuevamente mencionó el caso.

De acuerdo con el mandatario, Guerrero, quien se convirtió en una de las funcionarias de su círculo de confianza, no tiene títulos falsos, lo que se traduce en una nueva defensa por parte de Petro.

Sumado a ello, el jefe de Estado habría dado pistas de cuándo podría llevarse a cabo la posesión de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes.

“No nombré una viceministra con título falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos?”, dijo Petro.

No nombre una viceministra con titulo falso, por eso se tienen filtros, incluidos ustedes, o acaso, ¿hay una viceministra con títulos falsos?



Pero, por otro lado,

¿el título de Juliana es falso,.o falta que se cumpla el requisito del exámen que está inscrito desde julio y que… https://t.co/sjQ1xE9GJb — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025

También aseguró: “Pero, por otro lado, ¿el título de Juliana es falso, o falta que se cumpla el requisito del examen que está inscrito desde julio y que se realiza por decisión del Icfes a principios de noviembre?”.

Juliana Guerrero firmó contratos con el Estado, pese a su falta de experiencia y la ausencia de un título profesional. | Foto: MINISTERIO DEL INTERIOR/ COLPRENSA

Sin embargo, en otro mensaje expresó el presidente Petro: “Entonces el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”.

Entonces el exámen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?https://t.co/q8FLLETI8R — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025

La publicación desató varias reacciones en X, como el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien lanzó un sablazo al presidente.

“Si defiende a capa y espada y contra toda evidencia a Pinturita no sorprende que justifique el fraude de Juliana”, anotó el parlamentario.

Si defiende a capa y espada y contra toda evidencia a Pinturita no sorprende que justifique el fraude de Juliana. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 16, 2025

Inclusive simpatizantes de su proyecto político señalaron: “Presi, te quiero y te respeto, ante muchas cosas te defiendo, pero hay que admitir el error y buscar gente calificada para ocupar altos cargos de gobierno. Nos estamos tirando el chance de cambiar a Colombia contratando gente sin experiencia y sin requisitos. Qué desgaste”.

Presi, te quiero y te respeto ante muchas cosas te defiendo, pero hay que admitir el error y buscar gente calificada para ocupar altos cargos de gobierno. Nos estamos tirando el chance de cambiar a Colombia contratando gente sin experiencia y sin requisitos. Que desgaste — Santiago Restrepo (@santirestreppo) October 16, 2025

“No, así no es, presidente @petrogustavo, que el examen es requisito para graduarse, así lo hemos hecho todos, presidente. Al tener título sin requisito abrió puerta a investigar la veracidad del título”, afirmó otra internauta.

No, así no es Presidente @petrogustavo que el examen es requisito para graduarse así lo hemos hecho todos Presidente. Al tener título sin requisito abrió puerta a investigar la veracidad del título. — Michelle Obando (@michelleobandoc) October 16, 2025