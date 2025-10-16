Gustavo Petro rompe el silencio por escándalo de Juliana Guerrero. La Procuraduría la tiene en la mira

Este jueves 16 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el escándalo que de Juliana Guerrero, quien aspira a ser posesionada en un importante cargo del Gobierno nacional.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano publicó un mensaje en el que realizó una nueva defensa a Guerrero y aprovechó para hacer varios cuestionamientos.

“Entonces el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, posteó el jefe de Estado.

Juliana Guerrero, cuya hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes, del Ministerio de la Igualdad, está envuelta en una controversia por las pruebas Saber Pro.

Caso que sigue atentamente la Procuraduría General, ya que el propio procurador Gregorio Eljach expresó que ese proceso está “precisamente en la parte probatoria”. Y agregó: Estamos esperando que se alleguen pruebas, algunos testimonios, prueba documental, esta sería muy importante, hasta esta mañana no la teníamos en el expediente, pero inmediatamente llegue la vamos a incorporar como elemento de juicio para tomar una decisión más adelante”.

El elemento que tiene contra las cuerdas a Juliana Guerrero lo dio a conocer al país la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien publicó el certificado del Icfes, confirmado que la joven funcionaria del Gobierno Petro no presentó las pruebas Saber Pro ni la TyT. La congresista alertó que hay “fraude en su título. Esto es corrupción”.

Entre tanto, trascendió que la joven aspira a ese importante cargo del Gobierno, luego de que la Fundación Universitaria San José le otorgara un título exprés de profesional en Contaduría Pública, a pesar de que no presentó los exámenes indispensables para graduarse.