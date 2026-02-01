Gustavo Petro viaja a Estados Unidos y convoca marchas en Bogotá “mientras me reúno con Trump”

El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que oficialmente emprendió el viaje hacia Estados Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Donald Trump.

El mandatario confirmó en sus redes sociales: “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE. UU. en Colombia, McNamara”.

El jefe de Estado confirmó que antes de ese encuentro estuvo visitando a su mamá “para despedirme” y terminó publicando una foto de ella junto a su esposo, el papá de Petro, para manifestar que “es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar del sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana”.

Un mensaje que dio después de la polémica que desató tras asegurar que Jesús debió tener relaciones sexuales, probablemente con María Magdalena. Los cuestionamientos llegaron a tal punto que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, terminó radicándole una tutela al mandatario por la presunta afectación grave a la libertad religiosa y de conciencia que habrían tenido esas expresiones.

Pero en esta ocasión el presidente Petro no paró allí sino que utilizó su cuenta de X para anunciar: “El martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúno con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país“.

La misma convocatoria que horas antes hizo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante un discurso que realizó en el polideportivo del barrio San Rafael en Zipaquirá, Cundinamarca.

Cepeda aseguró que esas movilizaciones serían para “acompañar” al presidente Petro durante su visita en la Casa Blanca y para rechazar la posibilidad de que se vaya a frustrar el salario vital y que el Consejo Nacional Electoral vaya a “bloquear” su participación en la consulta del 8 de marzo.

La visita de Petro se dará pocos días después de que Petro propuso la creación de un nuevo tribunal que lleve el proceso del capturado dictador Nicolás Maduro, al pedir que su caso debe ser llevado por la justicia venezolana y no la estadounidense, teniendo en cuenta que este último país fue el que finalmente lo capturó.