El presidente Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones; Hernán Penagos responde

Este cruce de comentarios sucede de cara a los comicios del próximo 8 de marzo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de febrero de 2026, 7:06 a. m.
Nuevo rifirrafe entre Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
Nuevo rifirrafe entre Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos protagonizaron un nuevo intercambio de declaraciones en torno a la organización del proceso electoral y el diligenciamiento de los formularios en las mesas de votación.

La controversia surgió desde hace varios días luego de que Penagos hiciera un llamado a los 860.000 jurados de votación designados para la jornada electoral para que asistan de manera obligatoria a las capacitaciones presenciales programadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El gobierno de Gustavo Petro insiste en poner en duda el proceso electoral: habla de “tarjetones”, “software”, “Thomas Greg” y hasta de “lapiceros”

El funcionario señaló que uno de los momentos más relevantes del proceso es el diligenciamiento del formulario E-14 en cada mesa, debido a que de su correcta elaboración depende la transmisión de los resultados y el posterior escrutinio.

En ese contexto, el registrador indicó que las casillas en blanco no deben marcarse y advirtió que llenarlas con símbolos puede generar dificultades técnicas e inconsistencias en la consolidación de datos.

Tras esas declaraciones, el presidente Petro respondió a través de su cuenta personal en la red social X, en la que manifestó una postura distinta frente al manejo de los espacios no utilizados en el formulario.

El registrador dejó en claro que está cumpliendo con la ley.
El registrador dejó en claro que está cumpliendo con la ley.

“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude”, dijo el mandatario al respecto.

Posteriormente, Penagos defendió el jueves 19 de febrero la autonomía de la entidad que dirige y se refirió a la naturaleza institucional de los organismos electorales.

“Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes. Y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional. Autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral. Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior, y eso no va a ocurrir. Porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor, carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público”, manifestó el registrador.

Y agregó: “En la Registraduría estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras, íntegras y nadie le va a decir a la Registraduría o al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, dijo Penagos.

El presidente Petro no se guardó nada y le respondió a ese pronunciamiento señalando: “La Constitución, la ley y el pueblo le dicen a la Registraduría cómo hacer las elecciones. Esto es una democracia”.

El intercambio se produce en un contexto de preparación logística para los comicios, mientras avanzan las capacitaciones a jurados y la definición de lineamientos operativos para la jornada electoral.

