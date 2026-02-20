Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

El presidente Gustavo Petro sorprendió al hacer un pedido en vivo durante su discurso en la Plaza de Bolívar, donde se llevó a cabo una manifestación en defensa del salario mínimo para 2026.

El jefe de Estado habló de su último día como presidente, que será el próximo 7 de agosto, y se refirió a cómo espera que esté la calle cuando abandone la Casa de Nariño y le dé paso a su reemplazo.

“El día que yo salga, que lo haré por acá, yo quiero tener esta plaza llena. Ahí nos toca hacer un compromiso porque, para tener esta plaza llena, yo tengo que estar alegre saliendo de allá y lo voy a estar porque me pego una escapada que ni se imaginan”, dijo.

Estas palabras del máximo mandatario generaron aplausos y gritos de quienes estaban presentes en el sitio. Además, varios de sus ministros, que estaban detrás, se rieron por el curioso momento.

“Pero saliendo de allá y para tener una plaza llena y alegre, pues tenemos que volver a hacer ganar el programa de este gobierno y mejorarlo”, añadió.

Incluso, a modo de broma, afirmó que también se iría a tomar una cerveza con algún obrero que esté “despechado de amor”.