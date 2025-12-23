Zonas de ubicación del Clan del Golfo estarán hasta diciembre de 2026 en Chocó y Córdoba: esto dice la resolución del Gobierno

El Gobierno nacional dejó en firme la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes del Clan del Golfo, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del próximo año en zonas rurales de Chocó y Córdoba.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 471 de 2025, firmada el 22 de diciembre, en el marco del proceso de conversación socio-jurídica que adelanta el Ejecutivo con ese grupo armado ilegal, como parte de la política de ‘paz total’.

Según el acto administrativo, las ZUT estarán ubicadas en áreas rurales de los municipios de Unguía y Bajirá, en el departamento del Chocó y en Tierralta, Córdoba.

¿Para qué se crean las Zonas de Ubicación Temporal?

De acuerdo con esa resolución, el objetivo de estas zonas es facilitar la ubicación gradual y progresiva de los combatientes del Clan del Golfo, en un contexto que el Gobierno define como un estado avanzado del proceso de conversación socio-jurídica con esa estructura armada.

El acto administrativo señala que las Zonas de Ubicación Temporal buscan permitir la implementación de los compromisos de tránsito a la paz y a la vida civil de los integrantes del grupo, con miras a su sometimiento a la justicia, dentro del marco legal vigente.

Según lo establecido en la Ley 2272 de 2022, este tipo de procesos se enmarca en acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, y se diferencia de las negociaciones de paz de carácter político.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que, dentro de las Zonas de Ubicación Temporal, se mantendrá en todo momento la vigencia del Estado Social de Derecho.

El texto es explícito en señalar que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin excepción, dentro de los territorios donde se ubiquen estas zonas.

Además, el Gobierno se comprometió a adoptar medidas para garantizar la seguridad humana y jurídica durante el desplazamiento de los integrantes del Clan del Golfo hacia las ZUT, así como la protección de los derechos de la población civil que habita en esas regiones.

El seguimiento, monitoreo y verificación de las Zonas de Ubicación Temporal estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como parte de un mecanismo tripartito.