Norte de Santander

Liberaron a 28 personas secuestradas por el ELN en el Catatumbo; Petro envió un mensaje a esta guerrilla desde El Tarra: “Hagan la paz ya”

Esta guerrilla entregó a 11 mujeres y 17 hombres, entre ellos 5 menores de edad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 12:19 a. m.
28 personas fueron liberadas.
28 personas fueron liberadas | Foto: Redes sociales / API

En el departamento de Norte de Santander, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a 28 personas que mantenían secuestradas en la subregión del Catatumbo.

Esta guerrilla entregó a 11 mujeres y 17 hombres, entre ellos 5 menores de edad, quienes estaban retenidas contra su voluntad desde el pasado 16 de enero del presente año.

Contexto: Liberan a 11 secuestrados por el ELN hace diez meses

Este proceso fue liderado por una comisión humanitaria integrada por la Diócesis de Ocaña, la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas.

Un vocero del ELN, que estaba en la entrega, dio a conocer que estas personas habían sido secuestradas luego de, presuntamente, haber hecho parte de estructuras de las disidencias de las Farc.

Este hecho se da justo en medio de una visita del presidente Gustavo Petro a esta región, en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, en el municipio de El Tarra, corazón del Catatumbo.

El mandatario, quien llegó hasta este territorio golpeado por la violencia, realizó la inauguración del Colegio Universidad de El Tarra, que beneficiará a miles de catatumberos.

“Comenzamos ya no la construcción de la universidad, sino el servicio para que los y las jóvenes puedan estudiar carreras universitarias aquí a partir del 1 de enero del año entrante. A mí me complace entonces que esa promesa de la primera visita que hice a este territorio se ha cumplido”, dijo.

Petro también aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo al ELN que delinque principalmente en el Catatumbo y que mantiene en constante zozobra a la comunidad.

“Al ELN le digo: hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos: hagan la paz ya”, mencionó el presidente sin mencionar la liberación de los secuestrados.

Así mismo, Petro envío un mensaje de esperanza a la comunidad del Catatumbo con la entrega de esta nueva institución donde miles de campesinos de la región se podrán formar profesionalmente.

“Si un territorio hace parte del progreso social de toda Colombia —no es excluido, no es apartado, no es abandonado— no habrá conflicto, sino posibilidades de construir diálogo y paz. ¡El Catatumbo tiene una de las mejores posiciones geográficas y de las mejores tierras de Colombia; abandonado es que ha estado!”, puntualizó el presidente.

