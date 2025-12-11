Mundo
“Tenemos a la guerrilla colombiana... ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”: María Corina Machado
La premio nobel de Paz envió un fuerte mensaje sobre los grupos criminales colombianos en su país. Aseguró que sostienen al régimen.
La primera rueda de prensa de María Corina Machado fue conmovedora. La nobel de Paz habló del amor por Venezuela, del regreso de la libertad y de la necesidad de instaurar de nuevo la democracia. También de la felicidad enorme de reencontrarse con sus hijos y de cómo ese abrazo que se dieron, tras meses de separación, fue “uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”.
Pero también envió mensajes poderosos y fuertes contra quienes han ayudado a sostener y financiar el régimen que ha causado tanto dolor a los venezolanos.
"Estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí: el amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos", María Corina Machado en su primera rueda de prensa en Oslo.
“Algunas personas hablan de una invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión, y yo respondo: Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente en coordinación con el régimen”, dijo.
“Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de droga que han tomado control del 60 % de nuestra población, y no solo en narcotráfico, sino en trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Y lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado”, agregó.
Machado repudió que esos fondos del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas y del tráfico de personas hoy estén sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. “Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabó, porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror. Así que le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y su estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de América Latina”, dijo enfática.
"Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado": María Corina Machado le pide a la comunidad internacional cortar los fondos que alimentan a Nicolás Maduro.
“Venezuela será libre”
La llegada de María Corina Machado a Oslo llenó de ilusión a millones. Los videos de la alegría de sus familiares y seguidores en la madrugada de este jueves fueron compartidos por muchos.
La premio nobel apareció desde el balcón del Grand Hotel mientras decenas de personas la aplaudían y gritaban desde la plaza. “Oslo, aquí estoy”, escribió ella en su cuenta de X al compartir el video de ese reencuentro con los suyos.
¡Oslo, aquí estoy!
Ni las gélidas temperaturas del país escandinavo al amanecer impidieron que ese momento estuviera lleno de afecto y calor. “Libertad”, coreaban desde el primer piso quienes la habían esperado por horas, ante el anuncio del Comité del Premio Nobel de que no solo estaba a salvo, sino que se encontraba en camino a la capital de Noruega.
Machado saludaba con emoción y se cubría la cara llena de ilusión. “Voy a bajar”, se le oye gritar, mientras quienes estaban allí estallaban en gritos de júbilo. Minutos después, los abrazos de esos reencuentros aplazados por meses con sus más allegados y también de decenas de admiradores espontáneos, llenaron las redes sociales.
El abrazo que necesita toda Venezuela.
Gracias!!
“Tengo mucha esperanza. Venezuela será libre y convertiremos a nuestro país en un faro de esperanza”, dijo en su primera rueda de prensa este jueves.
Aseguró que no daría muchos detalles de cómo logró llegar porque podría poner en peligro a quienes la ayudaron, pero prometió a su gente en Venezuela que les llevaría el premio de vuelta. “Ese coraje viene de las cosas que realmente importan en tu vida, las cosas que amas. Y cuando sientes que esas cosas están más en peligro, entonces el coraje crece. Por eso estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí“, agregó.