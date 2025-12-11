“Tenemos a la guerrilla colombiana... ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”: María Corina Machado

La primera rueda de prensa de María Corina Machado fue conmovedora. La nobel de Paz habló del amor por Venezuela, del regreso de la libertad y de la necesidad de instaurar de nuevo la democracia. También de la felicidad enorme de reencontrarse con sus hijos y de cómo ese abrazo que se dieron, tras meses de separación, fue “uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”.

Pero también envió mensajes poderosos y fuertes contra quienes han ayudado a sostener y financiar el régimen que ha causado tanto dolor a los venezolanos.

"Estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí: el amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos", María Corina Machado en su primera rueda de prensa en Oslo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/hOZl2hZZnI — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

“Algunas personas hablan de una invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión, y yo respondo: Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente en coordinación con el régimen”, dijo.

“Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de droga que han tomado control del 60 % de nuestra población, y no solo en narcotráfico, sino en trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Y lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado”, agregó.

Machado repudió que esos fondos del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas y del tráfico de personas hoy estén sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. “Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabó, porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror. Así que le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y su estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de América Latina”, dijo enfática.

"Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado": María Corina Machado le pide a la comunidad internacional cortar los fondos que alimentan a Nicolás Maduro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XsinQbmQPn — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

“Venezuela será libre”

La llegada de María Corina Machado a Oslo llenó de ilusión a millones. Los videos de la alegría de sus familiares y seguidores en la madrugada de este jueves fueron compartidos por muchos.

La premio nobel apareció desde el balcón del Grand Hotel mientras decenas de personas la aplaudían y gritaban desde la plaza. “Oslo, aquí estoy”, escribió ella en su cuenta de X al compartir el video de ese reencuentro con los suyos.

Ni las gélidas temperaturas del país escandinavo al amanecer impidieron que ese momento estuviera lleno de afecto y calor. “Libertad”, coreaban desde el primer piso quienes la habían esperado por horas, ante el anuncio del Comité del Premio Nobel de que no solo estaba a salvo, sino que se encontraba en camino a la capital de Noruega.

Machado saludaba con emoción y se cubría la cara llena de ilusión. “Voy a bajar”, se le oye gritar, mientras quienes estaban allí estallaban en gritos de júbilo. Minutos después, los abrazos de esos reencuentros aplazados por meses con sus más allegados y también de decenas de admiradores espontáneos, llenaron las redes sociales.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

“Tengo mucha esperanza. Venezuela será libre y convertiremos a nuestro país en un faro de esperanza”, dijo en su primera rueda de prensa este jueves.