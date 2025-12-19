Cesar

Aumenta a seis el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Las autoridades se encuentran en máxima alerta.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de diciembre de 2025, 11:49 a. m.
Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar.
Ataque del ELN contra el batallón Juncal en Aguachica, Cesar. Foto: Redes sociales

Desde el Ejército Nacional dieron a conocer que son seis los soldados que fallecieron en el ataque a la unidad militar situada en Aguachica, en el departamento de Cesar, durante la noche del jueves 18 de diciembre.

“En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco”, dijo el Ejército en un comunicado de prensa.

En medio de este atentado, la institución militar indicó que “resultaron 31 militares heridos, de los cuales cinco requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta”.

Estos son los integrantes del Ejército que fallecieron en este hecho terrorista del ELN:

Soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado profesional Mateo Pino Pulgarín

Soldado profesional Juan David Pérez Vides

Soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres

Soldado profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

Soldados asesinados con ataque de explosivos del ELN en el Cesar.
Soldados asesinados con ataque de explosivos del ELN en el Cesar. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades en el departamento del Cesar se encuentran en máxima alerta tras lo sucedido y adelantan estrictos controles con el fin de evitar nuevas acciones de los terroristas del ELN.

“Las tropas de la Segunda División mantienen el despliegue operacional en la zona, con el fin de afectar de manera contundente el accionar terrorista del ELN, y preservar la seguridad de las comunidades en esta región del país. Asimismo, invitamos a la comunidad a denunciar en la línea 147 y 107 situaciones que puedan afectar la seguridad y la integridad de las comunidades”, señalaron.

El Ejército, por medio de un comunicado, rechazó esta acción que cobró la vida de sus soldados y anunció las denuncias correspondientes ante los organismos competentes.

“Rechazamos esta acción criminal perpetrada por integrantes del GAO ELN Frente de Guerra Nororiental que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, las cuales ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de nuestros militares, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias”, indicaron.

