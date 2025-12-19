El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el violento atentado contra la base militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N.º 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar.

“Tenemos un informe oficial de cuatro muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica. Por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército”, dijo inicialmente el jefe de Estado. El Ejército Nacional ya dio un nuevo reporte de seis soldados muertos y 31 heridos.

Videos del ataque terrorista con drones y explosivos en la base militar El Juncal, en Aguachica, deja cuatro soldados muertos

El mandatario dijo que el atentado terrorista, que ocurrió en la noche del jueves, 18 de diciembre, “sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados”.

Este ataque con drones, explosivos y ráfagas de fusil fue perpetrado, al parecer, por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que recientemente realizó un paro armado en todo el territorio nacional.

Así quedó parte de la Base Militar del 27, perteneciente al Batallón de Infantería N. 14, ubicada en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar. Foto: Suministrada / API

Petro dio a conocer que tomó algunas medidas en el consejo de ministros del jueves frente a las “faltas de sistemas antidrones”. Dijo: “Se ordena la compra inmediata de los sistemas, valen un billón de pesos para todo el país”.

El presidente envió un mensaje contundente sobre esta compra, en el que anunció que se emitirá la urgencia manifiesta: “Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos. Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”.

Según la Gobernación del Cesar, este hecho dejó al menos 31 soldados heridos, mientras que Petro aseguró en su trino del jueves que en el ataque solo hubo 13 militares heridos.

Las autoridades del departamento desarrollaron, en horas de la noche del jueves, una mesa técnica encabezada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, en la que participaron Ejército, Policía y Alcaldía de Aguachica, “para tomar decisiones administrativas que contribuyan con la seguridad en la zona”, detalló la administración.

El comando de la Quinta Brigada, orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, informó en la mañana de este viernes, 19 de diciembre, que se eleva a seis los soldados muertos, quienes son:

Soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado profesional Mateo Pino Pulgarin

Soldado profesional Juan David Pérez Vides

Soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres

Soldado profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

“También resultaron 31 militares heridos, de los cuales cinco requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta”, dijo la institución militar.

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, expresó algunas palabras de solidaridad con los soldados heridos y las familias de las víctimas que fueron atacadas en este atentado terrorista.

“Las unidades del Ejército Nacional, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, señaló.