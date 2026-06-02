Abelardo de la Espriella señaló al presidente Gustavo Petro de querer robarse las elecciones presidenciales en las que él se enfrentará a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que quiere seguir las banderas del actual mandatario.

“Esto lo he denunciado desde hace varios años: Petro se quiere robar las elecciones inventando un fraude que no existe”, expresó De la Espriella en conversación con SEMANA, en el marco de su primera entrevista tras la primera vuelta presidencial.

De la Espriella felicitó a la Registraduría por el desarrollo de los comicios y expresó que las únicas irregularidades de los comicios han sido resultado de la presión de los ilegales en las regiones más apartadas.

“El registrador hizo unas elecciones impecables y Petro, contra toda evidencia, contrariando absolutamente todas las pruebas, insiste en plantear un fraude que no existe. Además de eso, presentando cifras, como todo lo de él, mentirosas y amañadas”, consideró el candidato a la Casa de Nariño.

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De la Espriella señaló al saliente mandatario de estar alentando un desconocimiento del resultado de los comicios y llamó al Ejército a restaurar el orden constitucional en un eventual escenario en el que el presidente no acepte lo que decreten los ciudadanos en las urnas.

“No hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”, expresó el candidato.

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El candidato presidencial aseguró que a su contendor, Cepeda, le sirven los votos de Petro, mas no las declaraciones que ha dado en días recientes en las que promete interferir en las elecciones.