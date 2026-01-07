Mundo

Tras la detención de Nicolás Maduro: este es el país de Latinoamérica que se convierte en el principal proveedor de petróleo de Cuba

Un giro silencioso en el mapa energético del Caribe se acelera tras la detención de Nicolás Maduro: un aliado histórico de La Habana pierde protagonismo y otro país latinoamericano ocupa su lugar en el suministro de crudo, en medio de la peor crisis energética cubana en décadas.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 5:15 p. m.
Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela.
La detención de Nicolás Maduro no solo impactó la política venezolana, sino que también provocó movimientos inmediatos en el delicado equilibrio energético del Caribe.

Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados y una escasez crónica de combustible, un país de la región comenzó a llenar el vacío dejado por el colapso del suministro venezolano, alterando una relación petrolera que se mantuvo durante más de dos décadas.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

Un vacío energético que se profundizó tras la caída del suministro venezolano

Durante años, Venezuela fue el principal sostén energético de Cuba, al enviar crudo en condiciones preferenciales como parte de una alianza política estratégica. Sin embargo, esa relación comenzó a deteriorarse de forma acelerada a partir de 2023, cuando la producción venezolana cayó, las sanciones internacionales se endurecieron y los envíos hacia la isla se volvieron cada vez más irregulares.

La detención de Nicolás Maduro terminó por agravar un escenario ya frágil, dejando a La Habana con menos opciones para sostener su generación eléctrica.

Datos de seguimiento marítimo citados por Diario de Cuba y por el Financial Times confirman que los cargamentos procedentes de Venezuela disminuyeron de forma sostenida durante 2024 y 2025, obligando al Gobierno cubano a buscar proveedores alternativos.

La reconfiguración del abastecimiento petrolero de la isla.
La reconfiguración del abastecimiento petrolero de la isla. Foto: Composición Semana / AP/ Getty Images

México emerge como el nuevo salvavidas petrolero de La Habana

En ese contexto, México pasó a ocupar el lugar central. Según cifras de la firma de inteligencia energética Kpler citadas por el Financial Times, en 2025 México exportó a Cuba un promedio de más de 12.000 barriles diarios de crudo.

Esto representa cerca del 44 % de todas las importaciones petroleras de la isla, superando por primera vez a Venezuela, que aportó alrededor del 34 %.

Los envíos provienen principalmente de Pemex y han sido transportados por buques como el Ocean Mariner, que hizo varios viajes recientes hacia puertos cubanos.

Este incremento convirtió a México en el principal proveedor de petróleo de Cuba, un cambio con profundas implicaciones económicas y geopolíticas, especialmente en momentos en que Estados Unidos observa con atención los flujos energéticos hacia la isla.

Expertos citados por el Financial Times advierten que, aunque estos suministros alivian parcialmente la crisis, no resuelven los problemas estructurales del sistema energético cubano ni compensan totalmente la pérdida del apoyo venezolano.

Las razones por las cuales a Donald Trump le fascina el petróleo venezolano

Aun así, el nuevo rol de México redefine las alianzas regionales y marca un punto de inflexión en la dependencia petrolera de La Habana.

El relevo en el suministro petrolero marca algo más que un cambio comercial para Cuba. En un escenario de crisis energética persistente y tensiones geopolíticas crecientes, la consolidación de México como principal proveedor abre interrogantes sobre la sostenibilidad de este nuevo esquema, la reacción de Washington y el futuro de las alianzas regionales.

