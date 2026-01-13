Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en la red social X después de un año de no haber enviado ningún mensaje a través de esta plataforma digital.

“Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!“, se lee en el mensaje emitido en la red social.

Cabe recordar que el último mensaje que la líder chavista escribió en X corresponde a una respuesta enviada el pasado 24 de agosto de 2024 a Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de España.

“Cómprate una calculadora para que aprendas a sumar cuántos kilos caben en una maleta en lugar de destilar mentiras profusas por el vandalismo español. ¡A ver si cabe algo de conocimiento en tu aristócrata ignorancia! Nunca pondrán sus dedos sobre la digna Venezuela!”, expresó Delcy Rodríguez en ese momento.

Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, también publicó un mensaje similar en redes sociales.

“Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país; vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. ¡¡Nosotros venceremos!!“, dijo Cabello.

Cabello permanece como ministro del Interior y es considerado el número dos del chavismo y de sus dirigentes más radicales.

La cuenta de Cabello tiene 2,6 millones de seguidores y, desde el bloqueo de X, solo republicaba contenido de su programa de televisión o de allegados. Pero hasta ahora Cabello no había escrito ningún mensaje.

Cabello recibió más de 700 comentarios en poco más de dos horas, entre memes que involucraban a Donald Trump, carteles de la recompensa por la captura del ministro y mensajes solidarios con Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también fue detenida por la DEA.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado por el CNE como supuesto vencedor de las presidenciales, entre denuncias de fraude.

Ministros, parlamentarios e instituciones del Gobierno pararon inmediatamente el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Su acceso dentro de Venezuela requiere del uso de VPN, según constató la AFP.