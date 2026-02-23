CONFIDENCIALES

El ministro de Defensa mexicano llora al recordar a sus compañeros muertos. Este es el conmovedor video

Ricardo Trevilla narró con detalles cómo fue la operación que permitió dar de baja al capo el Mencho.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 12:24 p. m.
El ministro de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en la rueda de prensa sobre la caída del Mencho.
El ministro de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, en la rueda de prensa sobre la caída del Mencho. Foto: AFP

En la rueda de prensa de la presidencia de México sobre la operación que dio de baja al capo alias El Mencho, hubo un momento conmovedor. Lo protagonizó el ministro de Defensa, Ricardo Trevilla.

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Trevillo contó los detalles de cómo lograron abatir al narcotráficante mexicano, en un operativo en el que fallecieron 30 miembros de las fuerzas armadas de ese país.

Al narrar esto, Trevillo no pudo contener las lágrimas: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, aseguró acongojado.

YouTube video HQ1av4NgrKs thumbnail

El alto funcionario tuvo que parar de hablar para poder retomar de nuevo: “También vamos… y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa; se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y que es lo que se demostró la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.

Empleo: piden ley que obligue a entidades públicas a contratar a jóvenes sin experiencia

Yenica Acosta, representante a la Cámara por Amazonas, fue llamada a juicio

María Consuelo Araujo deja la mesa de Mañanas Blu: así fue la emotiva despedida, con los ojos aguados

Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

Vicky Dávila lanza advertencia por presunto plan de Gustavo Petro para afectar las elecciones: “Tenemos que estar preparados”

Antonio Sanguino responde a denuncias por contratos de familiares en el Gobierno: “No tienen nada que ver con mi función de ministro”

Trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Colombia entregaron ayuda para afectados por las lluvias en el país

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Video revela el impresionante ejército, armado hasta los dientes, que protegía de El Mencho, el recién asesinado narco mexicano

Fifa se pronunció por ola violenta en Guadalajara, sede de Colombia y donde se jugará el Mundial 2026, según medio mexicano

Trevilla aseguró que se reforzó con 2.500 efectivos en Jalisco, que se sumaron a los 7.000 que ya estaban.

