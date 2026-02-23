El ministro de Defensa mexicano llora al recordar a sus compañeros muertos. Este es el conmovedor video

En la rueda de prensa de la presidencia de México sobre la operación que dio de baja al capo alias El Mencho, hubo un momento conmovedor. Lo protagonizó el ministro de Defensa, Ricardo Trevilla.

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Trevillo contó los detalles de cómo lograron abatir al narcotráficante mexicano, en un operativo en el que fallecieron 30 miembros de las fuerzas armadas de ese país.

Al narrar esto, Trevillo no pudo contener las lágrimas: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, aseguró acongojado.

El alto funcionario tuvo que parar de hablar para poder retomar de nuevo: “También vamos… y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa; se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y que es lo que se demostró la fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda”.

Trevilla aseguró que se reforzó con 2.500 efectivos en Jalisco, que se sumaron a los 7.000 que ya estaban.